İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Tuncay Sonel'in başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Tuncay Sonel'in başkanlığında gerçekleştirildi. Ordu Kültür Sanat Merkezi(OKSM)'nde gerçekleştirilen 2021 yılının 3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na, Vali Tuncay Sonel'in yanı sıra, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri katıldı. Vali Tuncay Sonel, toplantının ilimize hayırlı olmasını dileyerek, il genelinde yapılan yatırımların memnuniyet verici olduğunu belirtti. 2021 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla Ordu'da yürütülen 306 kamu yatırımı olduğunu belirten Vali Sonel, bu yatırımların toplam proje bedelinin ise yaklaşık 7 Milyar 731 Milyon TL olduğunu söyledi. Vali Sonel, "İlimizdeki toplam 306 yatırım projesinin 107 adedi Ordu Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine aittir. İlimizde yatırımlar ağırlıklı olarak; ulaştırma-haberleşme, tarım, eğitim, turizm, sağlık, enerji ve konut ile diğer kamu hizmetleri sektörlerinde yoğunlaşmaktadır. Toplantımızın ilimize, ülkemize, milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi. "Toplantı vesilesiyle, Ordu'da yapılan yatırımlara büyük destek veren çalışmalarımızda önümüzü açan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz" diyen Vali Sonel, "Bu yatırımların ilimizde gerçekleşmesi için çaba ve emek sarf eden kıymetli Bakanlarımıza, Milletvekillerimize, Bürokratlarımıza, Bölge Müdürlerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Ordu Ailemizin her bir ferdine yöre halkımız adına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Toplantıda, ilçe belediye başkanları, ilçelerinde yürütülen proje ve yatırımların son durumları hakkında bölge müdürlerinden detaylı bilgiler de aldılar ve taleplerini ilettiler.

Kaynak: Habermetre