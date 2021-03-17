Son dakika: Operasyonda, POS cihazı ve çek-senet tefeciliği yaptığı belirlenen 317 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı, şüphelilerden 232'si gözaltına alındı.
17.03.2021 11:59 | Son Güncelleme: 17.03.2021 12:02
Gelen son dakika haberlerine göre Operasyonda, POS cihazı ve çek-senet tefeciliği yaptığı belirlenen 317 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı, şüphelilerden 232'si gözaltına alındı.
Operasyonda, POS cihazı ve çek-senet tefeciliği yaptığı belirlenen 317 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı, şüphelilerden 232'si gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur