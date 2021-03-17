Son dakika: Operasyonda, POS cihazı ve çek-senet tefeciliği yaptığı belirlenen 317 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı, şüphelilerden 232'si gözaltına alındı.
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Son dakika: Operasyonda, POS cihazı ve çek-senet tefeciliği yaptığı belirlenen 317 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı, şüphelilerden 232'si gözaltına alındı.

17.03.2021 11:59 | Son Güncelleme: 17.03.2021 12:02
Son dakika: Operasyonda, POS cihazı ve çek-senet tefeciliği yaptığı belirlenen 317 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı, şüphelilerden 232'si gözaltına alındı.

Gelen son dakika haberlerine göre Operasyonda, POS cihazı ve çek-senet tefeciliği yaptığı belirlenen 317 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı, şüphelilerden 232'si gözaltına alındı.

Operasyonda, POS cihazı ve çek-senet tefeciliği yaptığı belirlenen 317 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı, şüphelilerden 232'si gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur

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