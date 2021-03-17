Son dakika: Operasyonda, POS cihazı ve çek-senet tefeciliği yaptığı belirlenen 317 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı, şüphelilerden 232'si gözaltına alındı.

Gelen son dakika haberlerine göre Operasyonda, POS cihazı ve çek-senet tefeciliği yaptığı belirlenen 317 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı, şüphelilerden 232'si gözaltına alındı.