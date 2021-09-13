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Son Dakika | OPEC, küresel petrol talebindeki artış öngörüsünü sabit tuttu

AA / Sibel Morrow - Haberler | Ekonomi
Son Dakika | OPEC, küresel petrol talebindeki artış öngörüsünü sabit tuttu

Bir son dakika haberine göre Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), bu yıl için küresel petrol talebine yönelik artış beklentisini günlük 6 milyon varilde sabit tutarken, 2022 yılı için 4,15 milyon varil artış tahmininde bulundu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), bu yıl için küresel petrol talebine yönelik artış beklentisini günlük 6 milyon varilde sabit tutarken, 2022 yılı için 4,15 milyon varil artış tahmininde bulundu.

OPEC'in ağustos ayına ilişkin petrol piyasası raporuna göre, beklentinin sabit tutulmasında artan hareketlilik ve seyahat faaliyetlerinin de etkisiyle güçlü küresel ekonomilerde iyileşme belirtileri görülmesine rağmen yılın son çeyreğinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından kaynaklı belirsizliklerin talep görünümünde aşağı yönlü revizyonlara sebep olması etkili oldu.

Bu kapsamda, OPEC küresel petrol talebine ilişkin artış öngörüsünü günlük yaklaşık 6 milyon varilde sabit tuttu. Bu yıl küresel petrol talebinin günlük 96,6 milyon varil olması bekleniyor.

Gelecek yıl için küresel petrol talebinin salgın öncesi seviyeyi aşarak günlük 4,15 milyon varil artışla ortalama 100,8 milyon varile ulaşması öngörülüyor. Söz konusu iyileşmenin, OECD ve OECD dışı ülkelerde istikrarlı ekonomik görünümün yukarı yönlü talep artışına katkıda bulunması ve akaryakıt talebindeki toparlanmanın beklenenden daha güçlü olmasıyla destekleneceği belirtiliyor.

Büyük teşvik paketleri ve salgınla mücadele faaliyetlerinin de ekonomik görünümdeki iyileşmeyi olumlu etkileyen diğer faktörler olacağı tahmin ediliyor.

Böylece, bu yıl OECD ülkelerinin petrol talebinin günlük 2,6 milyon varil artarak 44,7 milyon varile, OECD dışındaki ülkelerin petrol talebinin ise günlük 3,4 milyon varil artarak 52 milyon varile ulaşacağı belirtiliyor.

Gelecek yıl ise OECD ülkelerinin petrol talebinin günlük yüzde 4,4 artışla 46,5 milyon varile, OECD dışındaki ülkelerin petrol talebinin ise yüzde 4,5 artışla 54,3 milyon varile ulaşması bekleniyor.

OPEC'in petrol üretimi ağustosta arttı

Rapora göre, küresel petrol arzı geçen ay bir önceki aya kıyasla günlük 300 bin varil gerileyerek yaklaşık 95,69 milyon varil oldu.

OPEC'in günlük ham petrol üretimi ise söz konusu dönemde 151 bin varil artarak yaklaşık 26,76 milyon varil seviyesinde gerçekleşti. OPEC'in küresel petrol üretimindeki payı ağustosta yüzde 0,2 artışla yüzde 28 oldu.

Bu dönemde OPEC içinde ham petrol üretimi en fazla Irak ve Suudi Arabistan'da artarken, en büyük düşüş Nijerya'da görüldü.

Günlük üretim, geçen ay bir önceki aya göre Irak'ta 90 bin varil, Suudi Arabistan'da 69 bin varil artış gösterdi, Nijerya'da 114 bin varil geriledi.

OPEC dışı ülkelerde günlük petrol üretimi ise aynı dönemde 180 bin varil artarak 68,93 milyon varil seviyesinde gerçekleşti.

Öte yandan, dünya genelinde sondaj kulesi sayısı, ağustosta bir önceki aya göre 54 artarak 1540 oldu. Bu kulelerden 359'u OPEC üyesi ülkelerde bulunuyor.

AA / Sibel Morrow - Ekonomi Haberleri
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