Son dakika! Önce ustayı bıçakladı, ardından dükkanı dağıttı: Bıçaklı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı
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Son dakika! Önce ustayı bıçakladı, ardından dükkanı dağıttı: Bıçaklı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika! Önce ustayı bıçakladı, ardından dükkanı dağıttı: Bıçaklı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Elazığ'da daha önce çalıştığı iş yerine gelen bir şahıs, tantuni ustasını bıçakla yaraladı.

Elazığ'da daha önce çalıştığı iş yerine gelen bir şahıs, tantuni ustasını bıçakla yaraladı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz cuma günü İzzetpaşa Mahallesi'nde bulunan bir tantunicide meydana geldi. İddiaya göre A.O isimli şahıs yaklaşık 2 ay önce işten ayrıldı. Daha sonra A.O nedeni henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı akşam saatlerinde iş yerine gelerek tantuni ustası Y.S. ile tartışmaya başladı. Tartışma daha sonra kavga dönüşürken A.O. masadan aldığı bıçakla Y.S.'yi yaraladı. A.O. tezgahı dağıtarak iş yerinden kaçtı. İş yerinde bulunan diğer personeller durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Y.S.'yi ambulans ile Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerinden kaçan A.O. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına aldı. Yaşanan olay iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi. - ELAZIĞ

Son dakika! Önce ustayı bıçakladı, ardından dükkanı dağıttı: Bıçaklı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika! Önce ustayı bıçakladı, ardından dükkanı dağıttı: Bıçaklı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika! Önce ustayı bıçakladı, ardından dükkanı dağıttı: Bıçaklı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika! Önce ustayı bıçakladı, ardından dükkanı dağıttı: Bıçaklı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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