Son dakika: Önce kaza yaptı, sonra arabanın kırılan tamponu ile saldırdı
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Son dakika: Önce kaza yaptı, sonra arabanın kırılan tamponu ile saldırdı

Son dakika: Önce kaza yaptı, sonra arabanın kırılan tamponu ile saldırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Fatih'te kamyona arkadan çarpan otomobilinin hasar görmesine sinirlenen sürücü ortalığı birbirine kattı.

Fatih'te kamyona arkadan çarpan otomobilinin hasar görmesine sinirlenen sürücü ortalığı birbirine kattı. Otomobilinin kırılan tamponunu alan sürücü, kamyonet sürücüsüne saldırdı. Kamyonet sürücüsü dayak yememek için trafik polislerine sığındı.

Olay dün saat 16.15 sıralarında Fatih Haseki Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre virajı dönen 34 HV 4532 plakalı Isuzu markalı bir kamyonete arkadan 34 JZS 64 plakalı Kartal marka otomobil çarptı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü sinirlendi. Kazada otomobilin ön tamponu kırıldı. Otomobil sürücüsü ön tamponu alarak kamyonet sürücüsüne vurdu. Kamyonet sürücüsü olay yerine gelen polis ekiplerine sığındı. Olay yerine gelen polis ekipleri olayı sakinleştirdikten sonra kaza raporu tuttu. Kavga daha fazla büyümeden bitti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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