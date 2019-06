On Numara sonuçları 17 Haziran: İşte bu akşamın kazananları

On Numara çekilişi yapıldı ve 880. haftanın şanslı sayıları belirlendi. Geçen hafta 3 kişi on bildiği için devreden ikramiyenin olmadığı On Numara'da kazandıran numaralar, canlı yayında belirlendi. İşte Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 17 Haziran On Numara çekilişi sonuçları...

17 HAZİRAN ON NUMARA SONUÇLARI

Kazandıran numaralar: 02, 05, 17, 19, 20, 21, 30, 40, 41, 43, 45, 46, 49, 51, 52, 65, 70, 76, 77, 78, 79, 80

Haftanın kazandıran numaraları belirlendikten sonra 880. haftanın On Numara sonuçları da açıklandı. Sonuçlara göre bu akşam on bilen 4 kişi çıktı. İstanbul, İzmir, Sivas ve Zonguldak'tan şanslarını deneyen talihliler, kişi başına 83 bin 421 lira kırk beşer kuruş kazandılar.

Ayrıca çekilişte 9 bilen 128 kişi bin 738 lira beşer kuruş, 8 bilen 1 bin 835 kişi 121 lira otuz beşer kuruş, 7 bilen 17 bin 293 kişi 24 lira 55'er kuruş, 6 bilen 104 bin 344 kişi 4 lira 25'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 192 bin 575 kişi 3'er lira ikramiye kazandı.

GEÇEN HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI

Haftanın kazandıran numaraları: 02, 04, 14, 16, 17, 19, 20, 24, 30, 32, 33, 37, 43, 45, 47, 52, 57, 61, 62, 65, 66, 77

On Numara oyununun 879. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi 109 bin 189 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların Tekirdağ'ın Malkara, Antalya'nın Manavgat ve İstanbul'un Pendik ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 96 kişi 2 bin 274'er lira, 8 bilen 1 bin 779 kişi 123'er lira, 7 bilen 18 bin 137 kişi 23 lira 15'er kuruş, 6 bilen 110 bin 632 kişi 3 lira 95'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 172 bin 941 kişi 3 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

Toplam 2 milyon 183 bin 786 lira ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 870 bin 503 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak 485 bin 285 lira 87 kuruş aktarıldı.

ON NUMARA İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri, kazanılan miktara göre farklı yerlerden alınmaktadır. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre; hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlüğü tarafından ödenmektedir.