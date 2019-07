Son dakika On Numara sonuçları 1 Temmuz 2019 MPİ kupon sorgulama

1 Temmuz On Numara sonuçları için heyecanla bekleyiş sona erdi. 1-80 sayıları arasında seçilen 22 sayıdan on tanesini doğru bilenin büyük ikramiyeyi kazandığı On Numara''da bu haftanın çekilişi yapıldı. On Numara, bu akşam 882. kez düzenlendi. Haftanın kazandıran numaraları belli olduktan sonra On Numara sonuçları da Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. İşte bu akşamın On numara sonuçları...

ON NUMARA İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?

On Numara Milli Piyango idaresi''nce 06.08.2002 tarihinden itibaren yeni bir on-line Sayısal Oyun olarak başlatıldı.

On Numara; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.