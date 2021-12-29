Ön camı buğulanan araç zincirleme kazaya neden oldu - Haberler
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Ön camı buğulanan araç zincirleme kazaya neden oldu

İhlas Haber Ajansı / Eren Elyesa Polat - Haberler | Yerel

Ön camı buğulanan araç zincirleme kazaya neden oldu Denizli'de ön camı buğulandığı için sol şeritte tedbirsiz bir şekilde aniden duran otomobile, arkadan gelen iki araç çarptı.

DENİZLİ (İHA) - Ön camı buğulanan araç zincirleme kazaya neden oldu

DENİZLİ - Denizli'de ön camı buğulandığı için sol şeritte tedbirsiz bir şekilde aniden duran otomobile, arkadan gelen iki araç çarptı. Yaşanan zincirleme trafik kazası, başka bir aracın kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, Pamukkale ilçesi Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Denizli'den Antalya istikametine doğru seyir halinde olan bir otomobil, ön camının buğulanmasından dolayı sol şeritte aniden durdu. Bu esnada ani fren yaparak durmaya çalışan hafif ticari araç ve arkasında bulunan otomobil, tedbirsiz şekilde bekleyen araca çarptı.

Kazanın ardından 3 araçta da maddi hasar meydana geldi. O anlar aynı istikamete doğru ilerleyen bir araç kamerasına anbean yansıdı.

Ön camı buğulanan araç zincirleme kazaya neden oldu

Ön camı buğulanan araç zincirleme kazaya neden oldu

Ön camı buğulanan araç zincirleme kazaya neden oldu

İhlas Haber Ajansı / Eren Elyesa Polat - Son Dakika Haberleri

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