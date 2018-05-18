Son Dakika! On Binler Kudüs İçin Yenikapı'da! Erdoğan Konuşmasına Başladı
Son Dakika! On binler Kudüs için Yenikapı'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitingalanında konuşmasına başladı.
Yenikapı'da düzenlenen Kudüs Mitingi vatandaşlar akın akın alana akın etti ve program başladı.
Mitingde BBP Genl Başkanı Mustafa Destici, MHP lideri Bahçeli, Başbakan Yıldırım ve son olarak Meclis Başkanı İsmail Kahraman kürsüye çıktı.
Kahraman'ın ardından son konuşmayı yapmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan miting alanındaki konuşmasına başladı.
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