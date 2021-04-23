Son dakika haber | Omuz omuza veren JÖH, PÖH ve güvenlik korucuları, teröristlerin inlerini tek tek imha ediyor
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Son dakika haber | Omuz omuza veren JÖH, PÖH ve güvenlik korucuları, teröristlerin inlerini tek tek imha ediyor

Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Tunceli'de güvenlik güçlerince teröristlere yönelik düzenlenen "Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu" kapsamında 67 sığınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi.

Tunceli'de güvenlik güçlerince teröristlere yönelik düzenlenen "Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu" kapsamında 67 sığınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi.

Tunceli Valiliği organizesinde, Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde çalışmalarını yürüten İl Jandarma Komutanlığı timlerinin yanı sıra polis ve güvenlik korucuları, ülkenin barış ve huzur ortamını bozmayı hedefleyen, çocuk, genç ve yaşlı ayırt etmeksizin saldırılar düzenleyen bölücü terör örgütü mensuplarına kentte adeta göz açtırmıyor.

Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu çerçevesinde, jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 59 operasyonel timden oluşan 1062 personel, Tunceli ve ilçelerinin kırsalında terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyor.

Teröristlerin geçişlerinin önlenmesi ve huzur ortamının sağlanması için omuz omuza vererek fedakarca görev yapan güvenlik güçleri, bölgede zorlu arazi ve iklim şartlarına rağmen karla kaplı sarp ve dik dağların yanı sıra meşe ağaçlarıyla kaplı ormanlık arazileri de özel eğitimli köpeklerin yardımıyla didik didik arıyor.

Mehmetçik teröristlerce kullanılan 67 sığınağı imha etti

Terör örgütü mensuplarının geçmişte terör eylemleri yapmasının yanı sıra üslenmeye çalıştığı kentte, silahlı insansız hava aracı, insansız hava aracı ve helikopter ile uçakların da zaman zaman destek verdiği başarılı operasyonlarla, terör örgütüne lojistik açıdan da büyük zarar verildi.

Operasyonun başlatıldığı 5 Şubat'tan bu yana gece gündüz arazide kalarak terör örgütü mensuplarının peşine düşen güvenlik güçleri, Munzur, Pülümür, Mercan, Ali Boğazı ve Ahpanos vadilerindeki dağlık ve ormanlık alanlarda teröristlerce kullanıldığı belirlenen 67 sığınak ve mağara tespit etti.

Bu sığınak ve mağaralara girerek teröristlerin barınma alanlarını kullanılamaz hale getiren güvenlik güçleri, yaptıkları aramalarda 14 el yapımı patlayıcı, 324 mühimmat, bomba yapımında kullanılan 145 kilogram amonyum nitrat, 25 tüp ve çok miktarda inşaat malzemesi, ilaç, mutfak araç gereci ve yaşamsal malzeme ele geçirdi.

Bölgede dosta güven düşmana korku salan güvenlik güçleri, teröristleri etkisiz hale getirmek ve barınma alanlarını yok etmek amacıyla operasyonlarını hava ve karadan kararlılıkla sürdürüyor.

Son dakika haber | Omuz omuza veren JÖH, PÖH ve güvenlik korucuları, teröristlerin inlerini tek tek imha ediyor
Son dakika haber | Omuz omuza veren JÖH, PÖH ve güvenlik korucuları, teröristlerin inlerini tek tek imha ediyor
Son dakika haber | Omuz omuza veren JÖH, PÖH ve güvenlik korucuları, teröristlerin inlerini tek tek imha ediyor
Son dakika haber | Omuz omuza veren JÖH, PÖH ve güvenlik korucuları, teröristlerin inlerini tek tek imha ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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