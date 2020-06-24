Son Dakika | Ömrünü zihinsel engelli oğluna adadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika | Ömrünü zihinsel engelli oğluna adadı

Gelen son dakika haberlerine göre Amasya'nın Taşova ilçesinde zihinsel ve bedensel engelli oğluna 20 yıldır gözü gibi bakan 61 yaşındaki Türkan Subaz, fedakarlığıyla örnek oluyor.

Son Dakika | Ömrünü zihinsel engelli oğluna adadı
24.06.2020 11:27 | Son Güncelleme: 24.06.2020 12:04

Amasya'nın Taşova ilçesinde zihinsel ve bedensel engelli oğluna 20 yıldır gözü gibi bakan 61 yaşındaki Türkan Subaz, fedakarlığıyla örnek oluyor.

Henüz 5 aylıkken geçirdiği ateşli hastalık sonucu zihinsel ve bedensel engelli hale gelen 20 yaşındaki oğlu Mehmet Ali'nin tüm ihtiyaçlarını özveriyle karşılayan Subaz, 8 yıl önce eşini de kaybedince oğlunun hem annesi hem de babası oldu.

Fedakar anne, bazı rahatsızlıkları olsa da bir yandan ev işleriyle ilgilenirken diğer yandan da evladının sıkılmaması için onunla oyunlar oynamayı ihmal etmiyor.

Türkan Subaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güne saat 06.30-07.00 gibi başladığını ve zamanının engelli oğluyla geçtiğini söyledi.

Oğlunun beşinci ve son çocuğu olduğunu, diğerlerinin engeli bulunmadığını anlatan Subaz, evladının engelini kabullenmekte başta güçlük çekse de daha sonra onunla hayata tutunduğunu dile getirdi.

"Onun bir yeri acısa benim de canım acır"

Sabah kalkınca önce oğlunun temizliğini yapıp yemeğini yedirdiğini belirten Subaz, "Sürekli evin içindeyim. Hayatım onunla geçiyor. Bir yere çıkamıyorum, bir şey yapamıyorum. Ağabeyine, 'Baba' diyor, benim içim eriyor. Hiç isyan etmedim ama ben ölürsem ona kim bakacak diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Yaşadığı olumsuzlukların kendisini yıldırmadığını vurgulayan Subaz, "Evlat bu, ciğer parçası demek. Rabb'ime hep şükrediyorum, hamdolsun diyorum. Ben Mehmet Ali ile yaşıyorum, ablaları, ağabeyi arada ziyaret ediyor. Onun bir yeri acısa benim de canım acır. O benim evladım, ondan hiç utanmadım. Mevlam onu bize bu şekilde vermiş. İlacı, bezi, yetiştirmeye çalışıyorum. Allah kimseyi evladıyla imtihan etmesin." sözlerine yer verdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi Haber
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı Haber
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Son dakika: Çin koronavirüs aşısının ilk fotoğrafını servis etti Haber
Son dakika: Çin koronavirüs aşısının ilk fotoğrafını servis etti
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü Haber
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı Haber
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
2 kişinin can verdiği 18 kişinin yaralandığı kaza için korkunç iddia: Şoför uyuyakaldı Haber
2 kişinin can verdiği 18 kişinin yaralandığı kaza için korkunç iddia: Şoför uyuyakaldı
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
Dünya bu adamı konuşuyor! Kafasına saplı bıçakla sergilediği sakin tavırlar gündeme oturdu
Dünya bu adamı konuşuyor! Kafasına saplı bıçakla sergilediği sakin tavırlar gündeme oturdu
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor
MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor
10 kişilik aile 1 motosiklete bindi
10 kişilik aile 1 motosiklete bindi
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Gürcistan'da bebeğini 5 bin dolara satmaya çalışan çift gözaltına alındı
Gürcistan'da bebeğini 5 bin dolara satmaya çalışan çift gözaltına alındı
Caner Erkin'in sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılacağı kesinleşti
Caner Erkin'in sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılacağı kesinleşti
Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 25 baz puan faiz indirimi bekliyor
Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 25 baz puan faiz indirimi bekliyor
İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle Hadımköy'de bir fabrikanın çatısı uçtu
İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle Hadımköy'de bir fabrikanın çatısı uçtu
Beyaz Saray'ın önündeki Andrew Jackson heykeli göstericiler tarafından yıkılmak istendi
Beyaz Saray'ın önündeki Andrew Jackson heykeli göstericiler tarafından yıkılmak istendi
İmamoğlu, muhabirin 'tedbir' sorusuna sert çıktı: 20-25 yıldır almayanlara bu soruyu sorabilirsin
İmamoğlu, muhabirin "tedbir" sorusuna sert çıktı: 20-25 yıldır almayanlara bu soruyu sorabilirsin
Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı
Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı
Kolombiya'da koronavirüs nedeniyle ölen adamın tabutunu açıp dokundular
Kolombiya'da koronavirüs nedeniyle ölen adamın tabutunu açıp dokundular
FETÖ milyonlarca gencin hayalini böyle çaldı! Mülakatlarda dikkat çeken 'kırmızı kravat' detayı
FETÖ milyonlarca gencin hayalini böyle çaldı! Mülakatlarda dikkat çeken "kırmızı kravat" detayı
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat
Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat
Tekrar tekrar patlayan su borusu mahalleliyi isyan ettirdi
Tekrar tekrar patlayan su borusu mahalleliyi isyan ettirdi
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Akşener'in 'İşsiz üniversiteli' diye kürsüye çıkardığı gencin eğlence mekanlarında çekilen fotoğrafları çıktı
Akşener'in "İşsiz üniversiteli" diye kürsüye çıkardığı gencin eğlence mekanlarında çekilen fotoğrafları çıktı
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi
Fatih Terim'in yeni sezondaki yardımcısı Ayhan Akman olacak
Fatih Terim'in yeni sezondaki yardımcısı Ayhan Akman olacak
1,5 dönümlük tarlasında ejder meyvesi yetiştiren çiftçi, yılda 225 bin TL kazanıyor
1,5 dönümlük tarlasında ejder meyvesi yetiştiren çiftçi, yılda 225 bin TL kazanıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Fuat Oktay Murat Kurum Donald Trump Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Ebru Gündeş İbrahim Tatlıses Dilan Çiçek Deniz
Spor Ali Koç Cüneyt Çakır Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Su Sel Kadın Bodrum
Şu an buradasınız: Son Dakika | Ömrünü zihinsel engelli oğluna adadı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 12:06:09. #1.14#
title