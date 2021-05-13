Son dakika... Ömer Faruk, silahlı saldırıda öldü
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Son dakika... Ömer Faruk, silahlı saldırıda öldü

Son dakika... Ömer Faruk, silahlı saldırıda öldü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: GAZİANTEP'te, sokak ortasında çıkan tartışmada tabancayla vurulan doğal gaz tesisatçısı Ömer Faruk Canbay (26), yaşamını yitirdi.

GAZİANTEP'te, sokak ortasında çıkan tartışmada tabancayla vurulan doğal gaz tesisatçısı Ömer Faruk Canbay (26), yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Ömer Faruk Canbay ile husumetli olduğu arkadaşları arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası 5 kişi, evinin önüne geldikleri Canbay ile yeniden tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan mermiler Ömer Faruk Canbay'a isabet etti. Gelen sağlık görevlileri Canbay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ömer Faruk Canbay'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.Olayla ilgili polis ekiplerinin başlattığı soruşturma kapsamında ise şu ana kadar ismi açıklanmayan 3 kişi gözaltına alındı.


Son dakika... Ömer Faruk, silahlı saldırıda öldü
Son dakika... Ömer Faruk, silahlı saldırıda öldü
Son dakika... Ömer Faruk, silahlı saldırıda öldü
Son dakika... Ömer Faruk, silahlı saldırıda öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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