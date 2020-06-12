Son dakika! Ömer Faruk kadroda
Son dakika gelişmesine göre Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki futbolcusu Ömer Faruk Beyaz, Hes Kablo Kayserispor karşısında kadroda yer aldı.
12.06.2020 21:23 | Son Güncelleme: 12.06.2020 22:21
Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki futbolcusu Ömer Faruk Beyaz, Hes Kablo Kayserispor karşısında kadroda yer aldı.
Geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen 16 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz, korona virüs salgını sürecinden önce Denizlispor ve Konyaspor maçlarında da 21 kişilik kadroya girmişti. - İSTANBUL
Kaynak: İHA