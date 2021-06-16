Son Dakika | OMAR Türk Müziği İcra Heyeti, Osmanlı dönemi çocuk şarkılarını seslendirdi

Son dakika gündem haberine göre İstanbul Üniversitesi (İÜ) Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi (OMAR) Türk Müziği İcra Heyeti, "Beşikten Mektebe, Mektepten Sefere... Geç Dönem Osmanlı Çocuk Müziği" konserini müzikseverlerin beğenisine sundu.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi (OMAR) Türk Müziği İcra Heyeti, "Beşikten Mektebe, Mektepten Sefere... Geç Dönem Osmanlı Çocuk Müziği" konserini müzikseverlerin beğenisine sundu.

İÜ Rektörlük Mavi Salon'daki konser öncesi konuşan Rektör Prof. Dr. Mahmut Ak, Türk müziği konusunda üniversite bünyesinde hayata geçirilen çalışmalara değindi.

Bu dönemde Türk müziğini de katarak konservatuvarı tabiri caizse iki kanatlı hale getirdiklerini dile getiren Ak, konservatuvarda Türk müziği, Osmanlı dönemi müziği ve etno müzik lisans programları bulunduğunu hatırlattı.

Mahmut Ak, Mavi Salon'un her zaman sanatseverlere açık olduğunu söyledi.

Orkestrayı da yöneten OMAR Kurucu Müdürü Gönül Paçacı Tunçay, konserle aynı adı taşıyan eserin yaklaşık 2 yıllık bir çalışma sonucu ortaya çıktığını ifade etti.

Toplamda 500-600 eser içinden seçilen şarkıların icrası için 2 kez stüdyo kaydı yapıldığını dile getiren Tunçay, "Amacımız bu yayını eline alan notasını gördüğü anda dinleyip bunu icra edebilsin, öğrensin." dedi.

Tunçay, arşiv belgelerinin de eklenerek prestij yayını olarak ilgililerinin beğenisine sunulduğunu, eserin Anadolu'nun her tarafındaki güzel sanat liselerine ve konservatuvarlardaki müzik eğitim bölümlerine ulaştırılacağını kaydetti.

Etkinliğe katılan eski Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı'ya da "Beşikten Mektebe, Mektepten Sefere... Geç Dönem Osmanlı Çocuk Şarkıları" adlı kitap hediye edildi.

Konserde "Hürriyet Peşrevi", "Renkler", "Çalış Yavrum Üşenme", "Dağda Tavşanlar Uyur", "Arı Gezer Çiçek Emer", "Namaz Vakti Sabah Erken", "Küçük Kuşlar Küçük Kuşlar" ve "Gökte Yıldız Kümesi Avluda Kaz Kümesi"nin de arasında bulunduğu eserler seslendirildi.

Programda ayrıca Zapyon Özel Rum Okulu, İÜ Itri Güzel Sanatlar Lisesi, Manisa Şehzadeler ilçesi Selimşahlar Ertürk Ortaokulu öğrencileri ve Ahmet Erdem Yavuz'un çalışmalarının video kayıtları da izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani