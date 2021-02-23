Son Dakika | Ölümlü kavgada gözaltına alınan 7 kişiden biri tutuklandı
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Son Dakika | Ölümlü kavgada gözaltına alınan 7 kişiden biri tutuklandı

23.02.2021 14:54 | Son Güncelleme: 23.02.2021 14:57
Son Dakika | Ölümlü kavgada gözaltına alınan 7 kişiden biri tutuklandı

Son dakika haberi... ANTALYA'nın Serik ilçesinde Hasan Hüseyin Yılmaz'ın (25) av tüfeğiyle vurularak yaşamını yitirdiği kavgaya ilişkin gözaltına alınan 7 kişiden 1'i tutuklandı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde Hasan Hüseyin Yılmaz'ın (25) av tüfeğiyle vurularak yaşamını yitirdiği kavgaya ilişkin gözaltına alınan 7 kişiden 1'i tutuklandı. Kavga sırasında Yılmaz'ın dipçiğiyle karşı taraftaki birinin başına vurduğu av tüfeğinin ateş aldığı ve göğüs bölgesinden vurulduğu öne sürüldü.

Olay, geçen hafta cumartesi günü saat 23.00 sıralarında Serik'e bağlı Kürüş Mahallesi Akyokuş Mezarlığı mevkiinde meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştdü. Kavgada Hasan Hüseyin Yılmaz, pompalı tüfekle yakın mesafeden vuruldu. Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerince olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 7 kişi gözaltına alındı. Olayda kullanılan av tüfeği ise polis tarafından arazide bulundu. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.A. (32) tutuklandı, 6 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

KAVGA PARKTA DEVAM ETTİŞüpheliler ifadelerinde, Belkıs Mahallesi Eski Köprü mevkiinde kavga ettiklerini, bir süre sonra yeni kişilerin de katılımıyla bu kez Yeni Mahalle'deki Aydın Park'ta kavgaya tutuştuklarını, Hasan Hüseyin Yılmaz olay yerine av tüfeği getirdiğini öne sürdü. Şüpheliler, kKavga sırasında av tüfeğinin dipçiğiyle karşı taraftan M.U.'nun başına vuran Hasan Hüseyin Yılmaz'ın tüfeğin ateş alması sonucu göğüs bölgesinden vurulduğunu iddia etti.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.


Son Dakika | Ölümlü kavgada gözaltına alınan 7 kişiden biri tutuklandı
Son Dakika | Ölümlü kavgada gözaltına alınan 7 kişiden biri tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal KILINÇ

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