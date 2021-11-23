Son Dakika | Ölümlü kavga, 50 liralık borç nedeniyle çıkmış

KAHRAMANMARAŞ (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta Halil Küpeli'yi (30) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla Mehmet Purtaş (23) hakkında kasten öldürme suçundan dava açıldı. Savcının haksız tahrik indirimi isteyip, 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep ettiği Purtaş, iddianamede yer verilen ifadesinde, "1 ay önce kendisinden 50 lira borç para almıştım. Olay gecesi eve giderken Halil karşıma çıktı ve 'borcun 300 lira oldu' deyip önce elime vurdu sonra küfredip beni darp etmeye başladı" dedi.

Olay, 5 Eylül'de Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi'nde meydana geldi. Halil Küpeli ile Mehmet Purtaş, arasında para meselesi yüzünden Kavga çıktı. Kavga sırasında Purtaş, Halil Küpeli'yi göğsünden bıçaklayıp kaçtı. Küpeli ambulansla götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Mehmet Purtaş, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Yakalanmamak için kıyafetini değiştirdiği ortaya çıkan Mehmet Purtaş, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kahramanmaraş 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede Halil Küpeli'nin, Mehmet Purtaş'a defalarca yumruk atıp, küfrettiği belirtilerek, haksız tahrik indirimi uygulanıp müebbet hapis yerine 18 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılmasını istedi.