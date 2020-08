Son dakika... Ölüme terk edilen ayağı kırık at, duyarlı vatandaş tarafından kurtarıldı Son dakika haberleri: Ölüme terk edilen ayağı kırık at, duyarlı vatandaş tarafından kurtarıldı İstanbul'dan memleketi Elazığ'a gelen profesyonel sporcu arazi de koşarken fark ettiği ölüme terk edilen atın kurtarılmasını sağladı Jandarma ve belediye ekipleri tarafından kurtarılan at tedaviye alındı Elazığ'ın...

Ölüme terk edilen ayağı kırık at, duyarlı vatandaş tarafından kurtarıldı İstanbul'dan memleketi Elazığ'a gelen profesyonel sporcu arazi de koşarken fark ettiği ölüme terk edilen atın kurtarılmasını sağladı Jandarma ve belediye ekipleri tarafından kurtarılan at tedaviye alındı ELAZIĞ - Elazığ'ın Palu ilçesinde arazide ayağı kırık olarak ölüme terk edilen at, memleketine gelen bir sporcu sayesinde, belediye ve jandarma tarafından kurtarılarak tedavi altına alındı. Alınan bilgiye göre İstanbul'dan memleketine gelen profesyonel sporcu Ramazan Türkanoğlu, Palu ilçesindeki Hamzabey Barajı civarında koşu yaptığı sırada ıssız bir alanda hareketsiz bir şekilde duran atı farketti. Atın ayağının kırık olduğunu gören Türkanoğlu, jandarma ve belediye ekiplerinden yardım istedi. Yardım gelene kadar Türkoğlu topladığı otlar ile bitkin düşen atı besledi. Ardından veteriner hekim ile beraber jandarma ve belediye ekipleri geldi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı at, ekipler tarafından hayvan hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Sabah kahvaltısının ardından koşu için çıktığını dile getiren Ramazan Türkoğlu, " 10 kilometre koştum ve Palu'ya dönerken Hamzabey Barajının yakınında bir su gördüm. Biraz serinleyip koşmaya devam edecektim. Suya yaklaşınca hareketsiz halde bir at gördüm, su kenarında ayağı kırık bir şekilde ölümü bekliyordu. Jandarmayı aradım ve telefon çekmiyordu. Yerimi uzun süre sonra buldular. Elazığ'dan veterineri aradılar ve belediyeyle birlikte gelip hayvanı kurtardılar" dedi. Kaynak: İHA