Son dakika... Ölüm sandalye üzerinde yakaladı
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Son dakika... Ölüm sandalye üzerinde yakaladı

İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Ölüm sandalye üzerinde yakaladı Malatya'da ailesinin haber alamadığı yaşlı kadın evinde ölü bulundu.

Ölüm sandalye üzerinde yakaladı

MALATYA - Malatya'da ailesinin haber alamadığı yaşlı kadın evinde ölü bulundu. Eve giren polislerin sandalye üstünde cansız bedenine rastladığı yaşlı kadının kesin ölüm sebebi adli tıpta yapılacak otopsi ile belirlenecek.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Nuriye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kerkük Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın son katında yalnız yaşayan Zekiye Biri'den bir süredir haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildir. İhbar üzerine ikamete gelen polis ekipleri itfaiye yardımı ile balkondan eve girerken, yaşlı kadını mutfaktaki yemek masası yanında bulunan sandalye üzerinde hareketsiz bir şekilde yere sarkmış halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Zekiye Biri'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaşlı kadının cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Son dakika... Ölüm sandalye üzerinde yakaladı
Son dakika... Ölüm sandalye üzerinde yakaladı
Son dakika... Ölüm sandalye üzerinde yakaladı
Son dakika... Ölüm sandalye üzerinde yakaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ

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