Son dakika... Ölü yunus sahile vurdu
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Son dakika... Ölü yunus sahile vurdu

23.03.2021 21:23 | Son Güncelleme: 23.03.2021 21:27
Son dakika... Ölü yunus sahile vurdu

Son dakika habere göre Bartın'ın İnkumu sahilinde ölü bir yunus karaya vurdu.

Bartın'ın İnkumu sahilinde ölü bir yunus karaya vurdu.

Bartın'ın İnkumu sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar dalgalarla kıyıya vuran yunusu görüp yetkililere haber verdi. Yaklaşık 2 metre boyundaki yunusun bazı bölgelerde kesikler olduğu görüldü. Bulunduğu yerden alınan yunusun İl Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerince yapılacak inceleme sonrasında belediye ekiplerince gömüleceği öğrenildi. - BARTIN

Son dakika... Ölü yunus sahile vurdu
Son dakika... Ölü yunus sahile vurdu
Son dakika... Ölü yunus sahile vurdu
Son dakika... Ölü yunus sahile vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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