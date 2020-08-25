Son Dakika: Oltu'nun travertenleri, şifa arayanların uğrak noktası
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Son Dakika: Oltu'nun travertenleri, şifa arayanların uğrak noktası

Gelen son dakika haberine göre ERZURUM'un Oltu İlçesine bağlı Aşağı Kumlu Mahallesi'ndeki travertenler, görsel güzelliğinin yanı sıra suyunun şifalı olduğuna inanlar tarafından ilgi görüyor.

Son Dakika: Oltu'nun travertenleri, şifa arayanların uğrak noktası
25.08.2020 11:22 | Son Güncelleme: 25.08.2020 11:25

ERZURUM'un Oltu İlçesine bağlı Aşağı Kumlu Mahallesi'ndeki travertenler, görsel güzelliğinin yanı sıra suyunun şifalı olduğuna inanlar tarafından ilgi görüyor. Pamukkale'yi andıran görüntüsüyle dikkat çeken travertenlerdeki suyun, egzama ve mantara iyi geldiğine inanlar da sık sık bölgeyi ziyaret ediyor.

Oltu ilçesine 18 kilometre uzaklıktaki 40 hane ve 150'ye yakın nüfusu bulunan Aşağı Kumlu Mahallesi'nin güneyindeki minik travertenler, görenlerin ilgisini çekiyor. Nasıl oluştuğu bilinmeyen travertenlerden akan ve soda benzeri suyun başta egzama ve mantar olmak üzere çeşitli hastalıklara iyi geldiği yönündeki iddialar nedeniyle, bazı vatandaşlar ayaklarını yıkıyor. Yöre halkının uğrak yeri olan bölgeye 'Oltu'nun Pamukkalesi' dediklerini belirten Selçuk Dağdalen, "Mahallemizdeki travertenler yıllardan beri var. Nasıl oluştuğu belli değil ama büyüklerimizden suyunun şifalı olduğunu öğrendiğimiz için sürekli geliriz. Özellikle egzama ve mantara iyi geldiğini biliyoruz. Burası küçük şirin bir Pamukkale travertenlerini andırıyor. Bizim için güzel bir yer" dedi.Bursa'dan doğup büyüdüğü mahalleyi gezmeye gelen Gürsu Erzurumlular Derneği Başkanı Yaşar Göksel, mahalledeki bu güzelliği tanıtmak için gelecek yıllarda buraya tur düzenlemeyi planladıklarını belirtti. Göksel, özellikle yöre insanına burayı tanıtmak için çalışacaklarını söyledi. 


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Kaynak: DHA

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