Son dakika! Oltu'da polislerden 23 Nisan kutlaması
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Son dakika! Oltu'da polislerden 23 Nisan kutlaması

Son dakika! Oltu'da polislerden 23 Nisan kutlaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Oltu İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında emniyete ait resmi araçları bayrak ve balonlarla süslediler.

Oltu İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında emniyete ait resmi araçları bayrak ve balonlarla süslediler. Ekipler, süslenen araçlarla Oltu İlçe Merkezinde sirenler eşliğinde konvoy düzenlediler.

Oltu İlçe Emniyet Müdür vekili Baş komiser İsa Kuzey, "Pandemiden dolayı çocukların 23 nisan bayramını buruk geçirmemeleri adına resmi ekip otoları süslenerek, çocuk şarkıları, mehter, ve polis sireni eşliğinde ilçe merkezindeki tüm mahalleler konvoy halinde dolaştık. Mahallelerdeki çocukların 23 nisan bayramını kutladık. Ekip otolarımızı süslenmiş şekilde gören çocuklarımız şaşkınlık ile birlikte büyük bir mutluluk ve neşe ile ekiplerimize yoğun ilgi gösterdiler. Çocuklara polis amcaları balon ve bayraklar hediye ettik. Bu anlamlı günde vatandaşlarımızda evlerinin balkonlarından polis araçlarına el sallayarak memnuniyetlerini dile getirdiler" diye konuştu. - ERZURUM

Son dakika! Oltu'da polislerden 23 Nisan kutlaması
Son dakika! Oltu'da polislerden 23 Nisan kutlaması
Son dakika! Oltu'da polislerden 23 Nisan kutlaması
Son dakika! Oltu'da polislerden 23 Nisan kutlaması
Son dakika! Oltu'da polislerden 23 Nisan kutlaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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