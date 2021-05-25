Son dakika! Öldürülüp cesedi parçalanan Derya Çilsal'ın eşine müebbet hapis
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Son dakika! Öldürülüp cesedi parçalanan Derya Çilsal'ın eşine müebbet hapis

Son dakika! Öldürülüp cesedi parçalanan Derya Çilsal'ın eşine müebbet hapis
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Mersin'de hakkında kayboldu başvurusu yapılan, ardından Silifke sahilinde parçalanmış cesedi bulunan Derya Çilsal'in öldürülmesiyle ilgili tutuklanan dini nikahlı eşine, indirimsiz müebbet hapis cezası verildi.

Mersin'de hakkında kayboldu başvurusu yapılan, ardından Silifke sahilinde parçalanmış cesedi bulunan Derya Çilsal'in öldürülmesiyle ilgili tutuklanan dini nikahlı eşine, indirimsiz müebbet hapis cezası verildi.

Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Faysal Çatak ile kardeşi tutuksuz sanık C.Ç., tanıklar, çiftin çocukları ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada dinlenen sanık Faysal Çatak, suçlamaları kabul etmeyerek, "Benim vicdanım rahat. Benim olayla ilgim yok. Olaydan sonra da hiçbir yere kaçmadım. Emniyet ne zaman çağırdıysa gittim. Ben kesinlikle şiddet yanlısı bir insan değilim. Belki konuşma tarzımdan dolayı bu şekilde algılanabilir. Ancak benim böyle bir tavrım ve karakterim yoktur. İşlemediğim bir suç nedeniyle tutuklu bulunmaktayım. Bu nedenle öncelikle tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Tutuksuz yargılanan kardeşi C.Ç. de olayla ilgili hiçbir alakasının olmadığını iddia ederek, "Yengem namuslu biriydi, başka bir ilişkisi olduğuna veya uyuşturucu kullandığına inanmıyorum. Daha önce de ağabeyimle tartışmaları oluyordu. Kaybolduğu gün de ağabeyim bana 'üzerinde silah var, git bir delilik yapmasın' dedi. Ben de peşinden gittim. Gittiğimde mahallede çocuklarıyla konuşuyordu. Yengemin öldürülmüş olduğundan da çok üzgünüm. Benim hiçbir şekilde olayla ilgim, alakam yok" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Faysal Çatak'a 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi. Heyet sanığa hiçbir şekilde indirim uygulamadı. Tutuksuz yargılanan kardeşi C.Ç.'nın ise hakkında yeterli ve kesin delil bulunmamasından dolayı beraatına karar verildi.

Olayın geçmişi

Mersin'in Silifke ilçesinde 2 Aralık 2016'da denizde parçalanmış halde bulunan cesedin, Derya Çilsal'a ait olduğu belirlenmiş, bunun üzerine karısının kaçtığı iddiasıyla polise başvuran F.Ç ile kardeşi gözaltına alınmıştı. Şahıslar hakkında 2019 yılında hazırlanan iddianamede tutuklanan F.Ç. hakkında "canavarca hisle, kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmiş, tutuksuz yargılanan kardeşi için de "Suçun delillerini yok etmek, değiştirmek veya gizlemek" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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