Son dakika... Öldürülen kadın toprağa verildi
- Güncelleme:
Son dakika haberi: Düzce(İHA) – Düzce'de erkek arkadaşı tarafından öldürülen Tülin Çetin, gözyaşları arasında toprağa verildi.
AKÇAKOCA, DÜZCE (İHA) - Düzce(İHA) – Düzce'de erkek arkadaşı tarafından öldürülen Tülin Çetin, gözyaşları arasında toprağa verildi.
Düzce'nin Akçakoca İlçesi Hacı Yusuflar Mahallesinde geçtiğimiz Pazar günü sabah saatlerinde Tülin Çetin isimli kadın erkek arkadaşı F. Ş. tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Tülin Çetin'in cenazesi, otopsisinin ardından anne ve babasının Şıralık Mahallesi'nde bulunan evine götürüldü. Talihsiz kadının cenazesi Şıralık Mahallesi camiinde kılınan cenaze namazının ardından Şıralık Mahallesi mezarlığına gözyaşları içinde defin edildi.
Olayı ardından cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan F.Ş.'nin ise emniyetteki sorgusunun ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DÜZCE