Son dakika haberi! Öldürülen 5 aylık hamile Sezen'in, cinsel saldırı kurbanı olduğu iddia edildi (3)
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Son dakika haberi! Öldürülen 5 aylık hamile Sezen'in, cinsel saldırı kurbanı olduğu iddia edildi (3)

Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Öldürülen 5 aylık hamile Sezen'in, cinsel saldırı kurbanı olduğu iddia edildi (3)

Bir son dakika haberine göre TUTUKLANDIİzmir'in Konak ilçesinde, beraber yaşadığı 5 aylık hamile Sezen Ünlü'yü (17) 16 bıçak darbesiyle öldüren Anıl Yolum, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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TUTUKLANDI

İzmir'in Konak ilçesinde, beraber yaşadığı 5 aylık hamile Sezen Ünlü'yü (17) 16 bıçak darbesiyle öldüren Anıl Yolum, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Anıl Yolum tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber: Fırat AKAY/İZMİR,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY

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