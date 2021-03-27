Son dakika haberi! Öldürülen 5 aylık hamile Sezen'in, cinsel saldırı kurbanı olduğu iddia edildi (3)
Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY - Haberler | Güncel
Bir son dakika haberine göre TUTUKLANDIİzmir'in Konak ilçesinde, beraber yaşadığı 5 aylık hamile Sezen Ünlü'yü (17) 16 bıçak darbesiyle öldüren Anıl Yolum, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDI
İzmir'in Konak ilçesinde, beraber yaşadığı 5 aylık hamile Sezen Ünlü'yü (17) 16 bıçak darbesiyle öldüren Anıl Yolum, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Anıl Yolum tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber: Fırat AKAY/İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY