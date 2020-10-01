Son dakika! Okyanusta darbedildiğini ileri süren Türk başmühendis şikayetçi oldu

Son dakika haberi... MV Neameh adlı gemide çalışan Türk başmühendis Cemil Buyruk, Kolombiya'dan Mısır'a yapılan yolculuk sırasında Atlantik Okyanusu üzerinde İspanyol polis ve askeri tarafından durdurulup darbedildiğini ve 3 gün gözaltında kaldığını ileri sürerek İspanya'nın İstanbul Başkonsolosluğuna şikayette bulundu.

MV Neameh adlı gemide çalışan Türk başmühendis Cemil Buyruk, Kolombiya'dan Mısır'a yapılan yolculuk sırasında Atlantik Okyanusu üzerinde İspanyol polis ve askeri tarafından durdurulup darbedildiğini ve 3 gün gözaltında kaldığını ileri sürerek İspanya'nın İstanbul Başkonsolosluğuna şikayette bulundu.

Buyruk, Beşiktaş'ta bulunan İspanya'nın İstanbul Başkonsolosluğuna gelerek yetkililere yaşadıklarını anlattı. Koronavirüs sebebiyle evrakı mail yoluyla gönderilmesi istenen Buyruk, şikayetini olaya ilişkin görsellerle birlikte maille ilettiğini söyledi.

Şikayetin ardından Başkonsolosluk çıkışında basın açıklaması yapan Buyruk, uğradığı psikolojik ve fiziksel şiddet yüzünden tedavi görmeye devam ettiğini, faillerin bulunmasının ardından maddi ve manevi tazminat davası açacağını belirtti.

Yıllardır okyanus üzerinde ticaret yapan birçok gemide başmühendis olarak sorunsuz bir şekilde çalıştığını anlatan Buyruk, Kolombiya'dan Mısır'a hayvan taşımak için yola çıktıklarını ve Atlantik Okyanusu'nda Madeira Adası açıklarında 19 Mayıs 2020 sabah 04.00 sularında gemiye İspanyol polisi tarafından baskın yapıldığını söyledi.

Buyruk, şunları kaydetti:

"Kamaramızın kapılarını yumruk ve tekmelerle açtılar. Silah ve tabanca kabzalarıyla darp edip bütün personeli salona götürdüler. Ellerimize plastik kelepçe vurdular. Gemide uyuşturucu malzeme aradıklarını söylediler. 2 gün bizi bu şekilde gemide tuttular. 21 Mayıs'ta Algeciras Limanı'na götürüp emniyete götürdüler. Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği'yle görüşmek istedim fakat telefon görüşmesi yapmama izin vermediler. Tamamen soyarak üzerimizi aradılar. Akşam ise hiçbir net bilgi vermeden eşyalarımızı iade edip bizi gemiye geri götürdüler ve geri döndüler. Burada sicil kaydımızı yaptılar."

Buyruk, İspanya'nın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne imza attığını ve kendisine yapılanlardan dolayı sorumluluk alması gerektiğini söyledi.

Türkiye'ye döndükten sonra uğradığı şiddetten dolayı tedavi gördüğünü ve herhangi bir işte çalışmadığını anlatan Buyruk, "Gemide 250 kadar hayvan öldü. Ramazan olmasına rağmen bize ilk başta yiyecek vermediler. Çok zor zamanlar geçirdik. O gün yaşadıklarımın travmasını hala atlatamadım. Bunları yapanların kimler olduğunun ortaya çıkmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Buyruk, daha önce birçok defa mail yoluyla konunun araştırılmasını talep ettiğini ve İspanya'nın Ankara Büyükelçiliği'ne de konuyla ilgili tüm belgeleri teslim ettiğini, fakat aylardır bir dönüş olmadığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kara