Son dakika okullar ne zaman açılıyor? Ziya Selçuk Okulların açılacağı tarihi verdi!

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen yazılı açıklama ile yanıt bulan sorunun cevabını Ziya Selçuk, bir programda daha değerlendirdi. Yeni dönemde okullar ne zaman açılacak? Eylülün kaçında okullar başlayacak? Okul ne zaman açılıyor? 2021-2022 Okullar Eylül'ün kaçında başlayacak? Son dakika okullar ne zaman açılıyor? Ziya Selçuk Okulların açılacağı tarihi verdi!

Okullar ne zaman açılıyor? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarının ardından okulların açılacağı tarih yeniden araştırılmaya başlandı. Covid-19 vaka sayılarının yükselmemesi için özellikle Kurban Bayramı'nda herkesi tedbirlere uymaya çağıra Ziya Selçuk, okullar ne zaman açılacak? sorusunun yanıtını verdi.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığınca öğrencilerin tatillerini verimli geçirmeleri için uygulanan "Telafide Ben de Varım" programı kapsamındaki faaliyetlerin tüm illerde olup olmadığına ilişkin soru üzerine Selçuk, 81 ilin tüm ilçelerinde etkinlikler olduğunu ve yaklaşık 8 milyon öğrencinin bunlara katıldığını söyledi.

Bakan Selçuk, okulların açılması için herkesin üstüne düşeni yapması gerektiğini dile getirerek şunları kaydetti:

"Okulları açacağız. Artık bu ülke çocuklarını daha fazla eve kapatmamalı, öğretmenlerini daha fazla yormamalı. Velilerimizi daha çok yormamalıyız. Okullarımızı açmalıyız, inşallah 6 Eylül'de açacağız. Hep birlikte bunun için ne gerekiyorsa yapacağız."

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK AÇIKLAMIŞTI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Habertürk ekranlarında Kübra Par tarafından sunulan Açık ve Net programına konuk oldu. Bakan Selçuk, canlı yayında yaptığı açıklamalarda, soru gelmesi üzerine okulların açılış tarihine de değindi.

Selçuk, Kübra Par tarafından sorulan, "Önümüzdeki yıl uzaktan eğitim devam edecek mi? Bütün olasılıkların göz önünde bulunduruluyor? Çocuklar yine evlerde mi olacak, yoksa tamam bitti bu iş yüz yüze eğitime başlıyoruz uzaktan eğitim tarihe karışıyor diyebilir misiniz?" şeklindeki soruya açıklık getirdi."

Dünyadaki ve Türkiye'deki gidişata bakmamız gerekiyor, yani iki eksende değerlendirmemiz lazım. Kontrol artmaya başlandı. Türkiye'de de kontrol edilebilir bir düzeyde bir tablo söz konusu. Biz şu anda, tereddütsüz Eylül'de okula başlamak gibi bir çalışma içindeyiz Bakanlık olarak. 31 Ağustos'ta öğretmenlerimiz gelecek, 6 Eylül'de de öğrencilerimizin gelmesini bekliyoruz."