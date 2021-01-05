SON DAKİKA! Okullar ne zaman açılacak? Tarih belli oldu

SON DAKİKA! Geçtiğimiz hafta kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan yüz yüze eğitime verilen aranın 15 Şubat 2021'e kadar uzatıldığını açıkladı. Peki, Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Son aylarda artan corona vakaları eğitimi etkilemeyi sürdürüyor. Daha önce 4 Ocak'ta tekrardan açılacağı belirtilen okulların açılış tarihi 22 Ocak'a ertelenmişti. Ancak son yapılan açıklamalar ardından yüz yüze eğitim bir kez daha ertelendi.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullar, 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenecek. 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

BAKAN SELÇUK'TAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, boş bir spor salonunun fotoğrafıyla yaptığı paylaşımda, "Salgın sona erecek, okullarda sosyal mesafesiz eğitime devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Bakan Selçuk paylaşımında, koronavirüs pandemisinin sona ereceği ve sosyal mesafe olmadan eğitime devam edileceğini belirtip, "Salgın sona erecek, okullarda sosyal mesafesiz eğitime devam edeceğiz. Okullar arası voleybol maçları yapacağız ve okullarımızın aylardır boş kalan spor salonlarında ilk servis atışını ben yapacağım. Her sandalyede bir öğrenci olacak. Maç bitiminde ıslık çalacağız. Olur mu?" dedi.

YÜZ YÜZE EĞİTİM ERTELENDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı son dakika açıklamasında, corona virüsü salgınının mutasyonların yol açtığı belirsizliklerle ağırlaşarak devam ettiğini belirtti. Erdoğan, yüz yüze eğitimde verilen aranın da 15 Şubat 2021 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.

İLKOKULLARDA SINAV OLMAYACAK

Milli Eğitim Bakanlığı Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim süreci, okullardaki sınavlar ve yarıyıl tatili takvimiyle ilgili yeni düzenlemelere gitti.

* İlkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları, ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecektir. Ortaokul ve liselerde birinci döneme ait bir (1) yazılı/uygulama puanları ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacaktır. Sınav notu bulunmayan şubelerin sınavları, okul ortamında ve sosyal mesafe/hijyen tedbirlerine uygun olarak seyreltilmiş gruplar hâlinde gerçekleştirilecektir.

* İller arası hareketliligˆin azaltılması amacıyla sadece ortaöğretim ögˆrencileri, kendi isteklerine bağlı olarak, 28 Aralık 2020 Pazartesi gününe kadar velilerinin okul yönetimine başvurması halinde, ögˆrenim gördükleri okul ile aynı okul türünde olması kaydıyla o tarih itibariyle bulundukları illerde sınavlara katılabileceklerdir.

* İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020 – 2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecektir.

KARNELER OKULLARDA VERİLECEK

* 22 Ocak 2021 tarihinden itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince, farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacaktır.

YARI YIL TATİLİ ÜÇ HAFTA OLACAK

* 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenmiştir. 2020 – 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacaktır.

BİLİM KURULU ÜYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan, ortaokul ve lise öğrencilerine okullarda yapılması öngörülen telafi sınavlarının salgının seyrine etkisine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında bir süre daha yüz yüze eğitime ara verilerek sürecin çevrim içi olarak devam ettiğini hatırlatan İlhan, alınan kararla 4 Ocak 2021 sonrasında okullarda telafi sınavlarının yapılmasının söz konusu olabileceğini belirtti.

İlhan, geçen eylül ve ekim aylarında bir süre yüz yüze eğitime başlandığını hatırlatarak, "O dönem okula gelen ile gelmeyen çocuklar kıyaslandığında, açıkçası okula gelenlerde çok ciddi bir enfeksiyon farkı görülmedi, hatta okula gelenlerde daha az enfeksiyon görüldüğü konusunda bilgiler söz konusu. Bunun da okula gelenlerin daha kontrollü olduğu, maske kullanıma özen gösterdiği, okula gelmeyenlerin ise parka ve dışarıda zaman geçirdiği, bulaşı yüksek olduğu yerlerde bulunduğu yönünde oldu." dedi.

Okulların, hastalıktan korunmaya yönelik ciddi önlemler aldığını belirten İlhan, bu kapsamda okulların maske temin ettiğini, dezenfektan kullanımına dikkat edildiğini, havalandırma ile düzenli temizlik yapıldığını, teneffüslerin ayarlandığını ve bir arada olunmasından kaçınıldığını anlattı.

Prof. Dr. İlhan, "Öğrencilerin toplu şekilde bir arada bulunması söz konusu olmadığında okulda bulaş azalacaktır. Yine aynı koşullar söz konusu olduğu takdirde bu dönem için de yine okulda bulaş ihtimali azalacaktır." diye konuştu.

Mustafa Necmi İlhan, sözlerine şöyle devam etti:

"Okullarda yüz yüze eğitimin 15 şubat sonrası açılması daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Bu durumda da yine kademeli olarak okullar açılmalı. Zaten ona okulları açıldı, daha küçük sınıflardan başlayarak ilerlenecektir. İlkokul, ardından sınava girecek orta ve lise son sınıflar, daha sonra ise ara sınıflar gibi kademeli olarak açılacağı kanısındayım.

Bu dönemde İl Hıfzıssıhha Kurullarına yine çok iş düşecektir çünkü okullar açıldıktan sonra bir okulda hasta sayısı çoğalırsa sınırlı bir kapatma ve uzaktan eğitimle devam edilmesi söz konusu olacaktır. Eylül-Ekim ayında da benzer bir yaklaşım olmuştu."