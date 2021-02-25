SON DAKİKA! Okullar ne zaman açılacak? 1 Mart'ta açılacak mı? İşte MEB son dakika açıklamaları

Bakan Selçuk, yüz yüze eğitim, 8. ve 12. sınıflar için yapılan hazırlıklar ve sınavlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 1 Mart'tan itibaren ise tüm resmi ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıfları ile özel eğitim sınıflarında, seyreltilmiş şekilde haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacak. Okullar ne zaman açılacak?

Okulların ne zaman açılacağı merak edilen konular arasında bulunuyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında uzaktan eğitime devam edilen sınıfların yüz yüze eğitime geçiş süreci hakkında bilgi verildi.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

1 Mart'tan itibaren ise tüm resmi ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıfları ile özel eğitim sınıflarında, seyreltilmiş şekilde haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacak, tüm resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında da yüz yüze eğitime başlanacak. 8. sınıflarda yüz yüze eğitim yapılacak günler ile eğitime başlama ve bitiş saatleri okul yönetimleri tarafından öğretmenlerle birlikte belirlenecek.

Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla işlenmeye devam edilecek.

İLKOKUL VE ORTAOKUL KADEMESİNDE EĞİTİM VEREN ÖZEL EĞİTİM OKULLARI

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı ilkokul ve ortaokul kademesinde eğitim veren özel eğitim okulları ve özel eğitim anasınıfları ile diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında da 1 Mart itibarıyla haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılmaya başlanacak. Bilim ve Sanat Merkezleri de programları dahilinde yüz yüze eğitime geçecek.

Özel eğitim okulları ve sınıfları, özel gereksinimli öğrenciler için de aynı tarihten itibaren yüz yüze eğitim vermeye başlayacak.

İlkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarındaki yüz yüze ve uzaktan eğitimlerde bir ders 30 dakika, teneffüsler ise onar dakika olacak.

LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB, 1 Mart'tan itibaren mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanmasına karar verdi.

Öte yandan 1 Mart itibarıyla 12. sınıflarda seyreltilmiş sınıf uygulamasıyla yüz yüze eğitime geçilecek.

Lise son sınıflarda 1 Mart itibarıyla yüz yüze yapılacak dersler, öğrencilerin merkezi sınavlara ilişkin beklenti ve ihtiyaçları da dikkate alınarak, haftada en az 16, en fazla 24 saat olacak şekilde eğitim kurumu müdürlüklerince belirlenerek planlanacak.

Yüz yüze planlanmayan 12. sınıf dersleri ile diğer sınıfların dersleri uzaktan eğitim kapsamında yürütülecek. Öğrenciler, ölçme ve değerlendirme uygulamalarında, yüz yüze ve uzaktan eğitim kapsamında işlenen derslerin tüm konularından sorumlu olacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada, Özel okullar da dahil olarak tüm öğretmenlerimiz aşılama sürecinde... Köy okullarında devam oranı yüzde 90'ın üzerinde. Çok çok yüksek bir katılım var. Çok mutluyuz.

İlkokullar için yönetimin büyük bir kısmını okullara bıraktık. Sınıfların bölünmesi gibi konuları... Branşlardaki derslerimizin 16 saatten başlayan bir çizelgesi var. Her okulun kendi planlaması olacak.

1857'de öğretime başlamış, 1940'lı yılların başında bugünkü halini almış çok büyük bilim insanlarının öğrenim gördüğü bir binadayız. Böyle bir lise de dahil olmak üzere, örneğin lise sonlar okula gelecekler. Bu öğrencilerimiz geldiğinde, sınıflardaki öğrenci sayısına göre yönetim planlamayı yapabilecek.

Müfredata ilişkin planlamanız var mı?

Hafta sonu tamamen 8. sınıflar için 12. sınıflar için özel kanallarımız var. Burada öğretmenlerimiz sınava yönelik ders veriyorlar. EBA internette video kütüphanemiz var. Soru çözüm hattımız var. Öğrenciler burayı arayıp yardım isteyebilir. 6 Haziran'a kadar devam edecek bu.

İlkokul ve ortaokul bizim daha çok sosyal davranış, okula uyum gibi konularda çok daha öne çıktığımız konulardır. Üniversiteye doğru gittikçe akademik konular daha fazla ortaya çıkar.

"İLLERİN DURUMUNA BAKILARAK KARAR VERİLEBİLİR"

Önümüzdeki ay, Mart sonuna kadar illerimizin durumuna bakarak karar verilecek. İllerin risk durumuna bakarak, yerinde karar dönemi var. İl Hıfzısıhha Kurulu burada risk çok yüksek okulu açamayız, sınav yapamayız diyebilir.

Sosyal medyadaki sınavların ertelenmesi talebi...

Bizim sınavda sorumlu tuttuğumuz kısım zaten çok az. Biz hiçbir sınav yapmazsak, sürekli olarak bir birikim oluşacak ve öğrencilerimizin geleceğe ilişkin yükleri artacak. Bizim geleceğe dönük ihtiyaç nedir diye bir bilgiye de ihtiyacımız var. Tamamlayıcı ve destekleyici politikaları üretmek için verilere ihtiyacımız var.

Yazın okul devam edebilir mi?

Geçen yaz EBA TV'miz hiç durmadı. Küresel salgını eğitimin niteliğini artırmak için fırsat olarak da görüyorum. Bizim her türlü eğitim platformumuz açık olacak, yazın da her yerde eğitim devam edecek ama herkese zorunlu mu? Tabi ki değil.

Risk değerlendirmesi yapıp, adım adım sınıflarımızı açmaya çalışıyoruz. Riski gördüğümüz anda kapatırız. Riske girmeyi minimum tutarak kararlar alıyoruz.

8. ve 12. sınıfların dışındaki sınıfların açılması konusu...

Bilim Kurulu tavsiye karar alıyor. Bu süreç tamamen tamamlanıyor ve her 15 günde bir bu kararları değiştirelim mi yeni karar alalım mı şeklinde değerlendiriyor. Diğer sınıflar için yeni değerlendirmeler önümüzdeki toplantılarda yapılacak.

20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

Dün toplantısı yapıldı. Önümüzdeki aylarda bu takvim nasıl olacak, nasıl işleyecek, personel müdürlüğümüz bunu getirdi bize. Ben döndüğümde tekrar konuşacağız ve atama takvimini ilan edeceğiz.