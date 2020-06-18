Son dakika... Okullar LGS için hazırlanıyor
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Son dakika... Okullar LGS için hazırlanıyor

Bir son dakika haberine göre Zeytinburnu Belediyesi, LGS'ye girecek olan öğrenciler için ilçe genelindeki okulları yıkayıp dezenfekte etti.

Son dakika... Okullar LGS için hazırlanıyor
18.06.2020 09:05 | Son Güncelleme: 18.06.2020 09:25

Zeytinburnu Belediyesi, LGS'ye girecek olan öğrenciler için ilçe genelindeki okulları yıkayıp dezenfekte etti.

Zeytinburnu Belediyesi 20 Haziran Cumartesi Günü yapılacak olan LGS'ye (liseye geçiş sınavı) girecek öğrenciler için ilçe genelindeki bütün okulları tek tek önce yıkayıp daha sonra da dezenfekte etti. Sınava girecek olan öğrencilerin daha hijyenik ve sağlıklı bir ortamda sınava girebilmeleri için Zeytinburnu Belediyesi her gün 5 okulu temizleyip dezenfekte ediyor.

"Öğrencilerimiz gönül rahatlığıyla sınava girecekler"

Okulların dezenfekte edilmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Zeytinburnu'muzda 20 Haziran Cumartesi günü 24 okulda LGS var. Biz zaten pandemi sürecinde bu okulların tamamını temizleyip dezenfekte etmiştik. Bu süreçte yeniden kirlendiği varsaydık ve bu LGS yapılacak bütün okullarımızı yeniden dezenfekte ettik. İnşallah burada öğrencilerimiz gönül rahatlığıyla sınava girecekler. Ben Zeytinburnu'nda sınava girecek bütün kardeşlerime başarılar diliyorum. Allah gönüllerine göre versin diyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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