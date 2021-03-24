SON DAKİKA: Okullar kapanacak mı? Okullar tekrar kapanacak mı?

Okullar kapanacak mı ve okullar tekrar kapanacak mı soruları öğrenciler tarafından son dakika olarak araştırılıyor. Koronavirüs vaka sayıları kademeli normalleşme sonrası günbegün artıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında devam eden uzaktan eğitimin ardından kademeli şekilde yüz yüze eğitime geçiliyor. Öğrenciler ara tatil ve sömestr tatilinin ardından yeni eğitim öğretim yılına başladılar. Peki okullar kapanacak mı? Okullar tekrar kapanacak mı?

Okullar tekrar kapanacak mı? Sorusunu araştıran öğrencilere ile tatil programını erkenden yapmak isteyen veliler okulların ne zaman kapanacağını merak ediyordu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların kapanacağı tarihler hakkında bilgiler paylaştı.

OKULLAR KAPANACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." dedi.

Bakan Selçuk, okulların 2 Temmuz'a kadar eğitim vermesine yönelik çalışmaların ardından, karnelerin ne zaman verileceğine dair oluşan soru işaretlerine açılık getirdi.

Karnelerin belirli bir tarihi olduğunu dile getiren Selçuk, "Örneğin lise veya ortaokul öğrencilerinin nisan sonunda notlarının tamamlanmasını bekleriz. Ondan sonra karneyle ilgili çalışmalar başlar. Liselerde daha karne vermedik. Bu duruma göre nasıl bir ihtiyaç doğarsa, şunu net söylemem lazım. 'Önceden bir şey söylüyoruz da bunu asla değiştirmiyoruz.' gibi bir durumumuz yok. Karnenin tarihini de ona göre düzenleriz. Duruma bir bakmamız lazım. Süreci izlememiz lazım. Vakalara ilişkin tabloda çok daha farklı bir durum ortaya çıkacak ve biz yeniden kararlarımızı yeniden gözden geçirmek durumunda kalacağız." diye konuştu.

Selçuk, karnelerin 1-2 hafta önce veya sonra verilmesinin kendileri açısından çok büyük problem olmadığını dile getirerek, "Bizde üniversite sınavını kazanmış fakat geçen sene lise mezuniyetinin notlarıyla ilgili sorumluluk dersi olduğu için henüz daha karnesini alamamış binlerce çocuk var." dedi.

OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL OLACAK

Düşük ve orta riskli illerde okullar;

Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı,

İlkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada iki (2) gün,

Ortaokul 5, 6, 7. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün,

Ortaokul 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat,

Lise hazırlık 9. 10. 11. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün,

Lise 12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olacak şekilde yüz yüze eğitime başlanacaktır.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde okullar;

Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı,