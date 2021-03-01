Son Dakika: Okullar açılıyor mu? Hangi sınıflar açılacak? Hangi illerde okullar açılacak?

Son Dakika: Okullar açılıyor mu? Hangi sınıflar açılacak? Hangi illerde okullar açılacak? Liseler açılacak mı? Ortaokullar açılacak mı?