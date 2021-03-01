Son Dakika: Okullar açılıyor mu? Hangi sınıflar açılacak? Hangi illerde okullar açılacak?
01.03.2021 20:32 | Son Güncelleme: 01.03.2021 20:36
Son Dakika: Okullar açılıyor mu? Hangi sınıflar açılacak? Hangi illerde okullar açılacak? Liseler açılacak mı? Ortaokullar açılacak mı?
OKULLAR AÇILACAK MI?
Ortaokul ve lise öğrencileri düşük riskli bölgelerde okullar açılacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yapacağı sunum sonrası yüz yüze eğitime ilişkin de karar alınması bekleniyor. Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime ilişkin detayların Kabine Toplantısı'nda netleşeceği bildirmişti. Buna göre, yüz yüze eğitime valiler ile il hıfzısıhha kurullarının karar verebileceği yönünde görüş açıklanmıştı.