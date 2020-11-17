Son Dakika: Okullar açılacak mı? Okullar tamamen açılacak mı?
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Son Dakika: Okullar açılacak mı? Okullar tamamen açılacak mı?

17.11.2020 18:55 | Son Güncelleme: 17.11.2020 18:58
Son Dakika: Okullar açılacak mı? Okullar tamamen açılacak mı?

Koronavirüs vakalarının artması sebebiyle bugün Kabine toplantısı yapılıyor. Peki, Son Dakika: Okullar açılacak mı? Okullar tamamen açılacak mı?

Koronavirüs vakalarında yaşanan artış kısıtlamaları beraberinde getirdi. Peki, Son Dakika: Okullar açılacak mı? Okullar tamamen açılacak mı?

OKULLAR AÇILACAK MI?

Bugün gerçekleşen Kabine toplantısı sonrası okulların açılıp açılmayacağı belirlenecek.Bakan Selçuk, ''Salgın sürecinde okulların çocuklar için en güvenilir ve kontrollü alanlar olduğunu sizler sayesinde kamuoyuna gösterebildik. Pek çok velinin fikri sizler sayesinde değişti ve salgın devam etse de yüz yüze eğitime katılım oranları yüzde 80'nin üzerine çıktı. Kovid-19 salgınıyla birlikte eğitim, yoluna engeller konmuş tren gibi bir anda durdu. Engelin kalkmasını bekleseydik, bugün hala aynı yerde bekliyor olurduk. Öyle yapmadık, yeni yollar açarak ilerledik. TRT EBA kanalları yayın hayatına salgın bitse de devam edecek'' dedi.

OKULLAR TAMAMEN AÇILACAK MI?

''Bizim de arzumuz isteğimiz o yönde şu anda salgın şartları buna izin vermiyor. İnşallah önümüzdeki günlerde salgının seyrine bakarak ilgili kurumlarla görüş alışverişi yaparak bu konularda elimizden geleni yapacağız'' dedi.

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