Son Dakika: Okullar 1 Eylül'de açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı Ziya Selçuk okulların açılış tarihi ile ilgili bilgi verdi. Peki, Okullar 1 Eylül'de açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak? Okullar ne kapanacak? Detaylar haberimizde.

Milli Eğitim Bakanlığı Ziya Selçuk okulların açılış tarihi ile ilgili bilgi verdi. Peki, Okullar 1 Eylül'de açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak? Okullar ne kapanacak? Detaylar haberimizde.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? OKULLAR 1 EYLÜL'DE AÇILACAK MI?

Son dakika: Bakan Selçuk, "Yeni eğitim yılı ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt verdi: 1 Eylül'de okullar açılabilir. Yeni eğitim yılı ne zaman başlayacak?" sorusuna Bakan Selçuk, "Farazi olarak şunu düşünüyoruz Eylül 1'e alalım biraz daha erken başlayalım, böyle başlarsak kazanımları nasıl sağlarız burada uyum programı söz konusu. Bu çalışma bütün sınıflar için kritik konu ve kazanımları belirliyor. Bu şu demek; önümüzdeki yıl hangi hafta ne şekilde ilerleyeceğini belirtiyor her ders içi. Biz bunu okullarda paylaşacağız ve okullarda ona göre şekillendirecek" dedi.

Bakan Selçuk, sözlerine şöyle devam etti:"Biz hesabımızı yaza göre de kışa göre de yapıyoruz. Şartlar güzel giderse aşının da olumlu etkisini görürsek planımız 1 Eylül'de okulları 5 gün açmak. Koşullar zorlayıcı şekilde gelirse başka bir çalışma gelebilir onun da hazırlığı var."