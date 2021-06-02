Son Dakika: Okullar 1 Eylül'de açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika: Okullar 1 Eylül'de açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?

Son Dakika: Okullar 1 Eylül'de açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanlığı Ziya Selçuk okulların açılış tarihi ile ilgili bilgi verdi. Peki, Okullar 1 Eylül'de açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak? Okullar ne kapanacak? Detaylar haberimizde.

Milli Eğitim Bakanlığı Ziya Selçuk okulların açılış tarihi ile ilgili bilgi verdi. Peki, Okullar 1 Eylül'de açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak? Okullar ne kapanacak? Detaylar haberimizde.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? OKULLAR 1 EYLÜL'DE AÇILACAK MI?

Son dakika: Bakan Selçuk, "Yeni eğitim yılı ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt verdi: 1 Eylül'de okullar açılabilir. Yeni eğitim yılı ne zaman başlayacak?" sorusuna Bakan Selçuk, "Farazi olarak şunu düşünüyoruz Eylül 1'e alalım biraz daha erken başlayalım, böyle başlarsak kazanımları nasıl sağlarız burada uyum programı söz konusu. Bu çalışma bütün sınıflar için kritik konu ve kazanımları belirliyor. Bu şu demek; önümüzdeki yıl hangi hafta ne şekilde ilerleyeceğini belirtiyor her ders içi. Biz bunu okullarda paylaşacağız ve okullarda ona göre şekillendirecek" dedi.

Bakan Selçuk, sözlerine şöyle devam etti:"Biz hesabımızı yaza göre de kışa göre de yapıyoruz. Şartlar güzel giderse aşının da olumlu etkisini görürsek planımız 1 Eylül'de okulları 5 gün açmak. Koşullar zorlayıcı şekilde gelirse başka bir çalışma gelebilir onun da hazırlığı var."

Son Dakika! Bakan Selçuk, 'Yeni eğitim yılı ne zaman başlayacak?' sorusuna yanıt verdi: 1 Eylül'de okullar açılabilir
Son Dakika! Bakan Selçuk, "Yeni eğitim yılı ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt verdi: 1 Eylül'de okullar açılabilir
İlkokul ve ana sınıflarında yüz yüze eğitim başladı
İlkokul ve ana sınıflarında yüz yüze eğitim başladı
Son Dakika: 2020-2021 eğitim öğretim yılı karneleri 18 Haziran'da verilecek
Son Dakika: 2020-2021 eğitim öğretim yılı karneleri 18 Haziran'da verilecek
Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Hasan Polatkan Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bergen Müge Anlı Oğuzhan Koç İlker Kaleli
Spor Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Merih Demiral Mahmut Tekdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika: Okullar 1 Eylül'de açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 21:54:09. #1.14#

title