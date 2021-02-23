Okula giren 3 çocuğun yardım kutusundaki paraları çaldığı anlar kamerada

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki Kocatepe İlk ve Ortaokulu'na giren, yaşları 10-15 arasındaki 3 çocuğun, yardım kutusundaki paraları alıp kaçtığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında, İnegöl ilçesi Esentepe Mahallesi'ndeki Kocatepe İlk ve Ortaokulu'nda yaşandı. İddiaya göre, yaşları 10- 15 arasındaki 3 çocuk, okula girip, koridor ve sınıfları dolaştı. Koridorda, duvarda asılı duran yardım kutusunu söken çocuklar kutuyu tekmeleyip, parçalayarak, paraları aldı. Yaklaşık 5 bin TL'yi, okulda buldukları poşet ve montlarının cebine koyan çocuklar, pencereden atlayarak, kaçtı.

Sabah saatlerinde okul binasına gelen idareciler, yardım kutusunun içerisindeki paraların alındığını fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi. Hırsızlık anları ise okulun güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı