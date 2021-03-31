Son dakika! Okul servisinde 2 öğrencinin öldürüldüğü olaya ilişkin mahkemeden 'gizlilik' kararı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Okul servisinde 2 öğrencinin öldürüldüğü olaya ilişkin mahkemeden 'gizlilik' kararı

Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR - Haberler | Güncel
Son dakika! Okul servisinde 2 öğrencinin öldürüldüğü olaya ilişkin mahkemeden 'gizlilik' kararı

Son dakika haber: ÇORUM'un Alaca ilçesinde 8'inci sınıf öğrencisi Tunç Taşar (14) ve Kaan Hakverdi'nin (13), oğluyla kavga eden eski muhtar Servet Başbuş tarafından servis aracında öldürülmesi olayına ilişkin yürütülen soruşturmada 'gizlilik' kararı alındı.

ÇORUM'un Alaca ilçesinde 8'inci sınıf öğrencisi Tunç Taşar (14) ve Kaan Hakverdi'nin (13), oğluyla kavga eden eski muhtar Servet Başbuş tarafından servis aracında öldürülmesi olayına ilişkin yürütülen soruşturmada 'gizlilik' kararı alındı.

Olay, 12Mart'ta, Alaca ilçesi İmat köyünde meydana geldi. Köyün eski muhtarı Servet Başbuş'un oğlu Z.B. ile 8'inci sınıf öğrencileri Tunç Taşar ve Kaan Hakverdi, kavga etti. Servet B.'nin oğlu Z.B., akşam eve gidince yaşananları babasına anlattı. Sabah Servet Başbuş, yolda durdurduğu okul servis minibüsündeki Taşar ve Hakverdi'ye tabancayla peş peşe ateş etti. Başbuş kaçarken, yaralanan çocuklar çağırılan ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Tunç Taşar ile Kaan Hakverdi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

'BİR ANLIK ÖFKEME YENİK DÜŞTÜM'Katil zanlısı Servet Başbuş ise olayın ardından bir yakınının evine gitti. Başbuş'un burada yakınlarına, "Ben çocukları vurdum, benim çocuklarım size emanet" dedi. Başbuş, jandarma tarafından olayda kullandığı silahla bu evde gözaltına alındı. Başbuş'un savcılıkta verdiği ifadesinde, "Bir anlık öfkeme yenik düştüm ve aracın yanına vardığımda böyle bir şeyin olacağını hiç düşünemedim. Her şey bir anda oldu. Aracın içerisine girip silahla ateş ettim. Sonra da bir yakınımın yanına gidip çocukları vurduğumu söyledim. Yakınlarıma 'çocuklarım size emanet' dedim. Ardından da jandarma beni buldu. Pişmanım. Keşke böyle bir şey olmasaydı" dedi.

Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın etkinliği açısından olayla ilgili gizlilik kararı verilmesini talep etti. Sungurlu Sulh Ceza Hakimliği, başsavcılığın talebi üzerine 2 öğrencinin okul servisinde tabancayla öldürülmesi olayına ilişkin dosyaya gizlilik kararı getirdi.


Son dakika! Okul servisinde 2 öğrencinin öldürüldüğü olaya ilişkin mahkemeden 'gizlilik' kararı
Son dakika! Okul servisinde 2 öğrencinin öldürüldüğü olaya ilişkin mahkemeden 'gizlilik' kararı
Son dakika! Okul servisinde 2 öğrencinin öldürüldüğü olaya ilişkin mahkemeden 'gizlilik' kararı
Son dakika! Okul servisinde 2 öğrencinin öldürüldüğü olaya ilişkin mahkemeden 'gizlilik' kararı
Son dakika! Okul servisinde 2 öğrencinin öldürüldüğü olaya ilişkin mahkemeden 'gizlilik' kararı
Son dakika! Okul servisinde 2 öğrencinin öldürüldüğü olaya ilişkin mahkemeden 'gizlilik' kararı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Yazıcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Burcu Biricik Birkan Sokullu Cemal Can Canseven
Spor Ali Koç Cenk Tosun Ersun Yanal Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Okul servisinde 2 öğrencinin öldürüldüğü olaya ilişkin mahkemeden 'gizlilik' kararı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 13:54:26. #1.16#
title