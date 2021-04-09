Son dakika! Okul müdürü kalp krizinden hayatını kaybetti

Son dakika haberler: Zonguldak'ta 55 yaşındaki okul müdürü Gürbüz Bahadır geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Zonguldak'ta 55 yaşındaki okul müdürü Gürbüz Bahadır geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Mimar Sinan İlk ve Ortaokulu Müdürü Gürbüz Bahadır, geçirdiği kalp krizi sonucu 55 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi ise İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun paylaştı. Tosun, "Mimar Sinan İlkokulu Müdürümüz Gündüz Bahadır'ın kalp krizi sonucu vefat ettiğini üzülerek öğrendik. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

Bahadır'ın vefatı öğrencilerini ve eğitim camiasını üzüntüye boğdu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı