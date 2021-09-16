Son dakika! Okul fareleri kameraya yakalandı

Okul fareleri kameraya yakalandı

Oğrencilerin akıllı tahtalarına göz diktiler

Yirmi günde aynı okula 3 kez giren hırsız çetesi yakayı ele verdi

Zanlıların aynı bölgede 4 farklı okul ile bir camiden de hırsızlık yaptıkları belirlendi

BURSA - Bursa'da 20 günde aynı okula 3 kez giren hırsızlık çetesi yakayı ele verdi. Şüpheli şahısların aynı bölgede 4 farklı okul ve bir camiden de hırsızlık yaptıkları belirlendi. Şüpheli şahıslar okullardan elektronik eşya çalarken kameralara yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi yada kişiler son 20 günde Merkez Osmangazi ilçesine bağlı İbrahimpaşa Mahallesi Kız Okulu Caddesi üzerindeki Bursa Anadolu Kız Lisesine 3 kez girip okuldan elektronik eşya çaldı. Aynı şüpheliler Alipaşa Mahallesindeki Süleyman Çelebi Anadolu Lisesi, Küplüpınar Mahallesindeki Şerife Balcı Özel Eitim Anaokulu ile Yıldırım ilçesi Namazgah Mahallesi 2.Karıncadere Sokak üzerinde bulunan Gıyasettin Bingöl Ilköğretim Okulunada girerek okullara ait akıllı tahta. lcd televizyon ve çok sayıda laptop çaldı. Zanlıların hırsızlık anları okulların güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Ardı ardına gelen hırsızlık ihbarları üzerine harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği aynı güzergahtaki okulların ve zanlıların kaçış güzergahı üzerindeki tüm kamera görüntülerini incelemeye aldı. Ekipler görüntülerden zanlıların Namazgah Mahallesi Namazgah Camiine de girip hırsızlık yaptıklarını belirledi.

Yapılan teknik takip ve detaylı araştırma neticesinde olayın şüphelileri olarak Y.C U.E.G ve S.B isimli şahıslar tespit edilerek yakalandı.

Okullardan çalınan 2 akıllı tahta LCD televizyon, 2 adet laptop bilgisayar, 4 adet elektro gitar, 1 adet trompet ile Camide meydana gelen hırsızlık olayında çalınan malzemeler bulunarak sahiplerine teslim edildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.