TRABZON OKUL BAHÇESİNDE BIÇAKLANAN KADIN, ÖLDÜ

TRABZON'da okul bahçesinde erkek arkadaşı olduğu öne sürülen B.T.?nin, karnından bıçakladığı Medine Seyis (43), hayatını kaybetti.

TRABZON'da okul bahçesinde erkek arkadaşı olduğu öne sürülen B.T.?nin, karnından bıçakladığı Medine Seyis (43), hayatını kaybetti. Kaçan saldırganı yakalamak için arama çalışmaları başlatıldı.

Olay, saat 14.30 sıralarında 1 No'lu Erdoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. 24 Şubat Ortaokulu bahçesindeki Medine Seyis, yanına gelen ve erkek arkadaşı olduğu iddia edilen B.T.?nin bıçaklı saldırısına uğradı. Karnından bıçaklanan Medine Seyis, kanlar içinde okulun bahçesine yığılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Seyis, ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Seyis, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı