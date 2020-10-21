Son dakika... Oktay: "Küresel aktörler arasında yaşanan ticaret savaşları küresel ticaret üzerinde risk teşkil etmektedir"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika... Oktay: "Küresel aktörler arasında yaşanan ticaret savaşları küresel ticaret üzerinde risk teşkil etmektedir"

21.10.2020 17:25 | Son Güncelleme: 21.10.2020 17:32

Son dakika gelişmesine göre TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması TBMM - 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başladı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması TBMM - 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başladı. (3)

Son dakika... Oktay: 'Küresel aktörler arasında yaşanan ticaret savaşları küresel ticaret üzerinde risk teşkil etmektedir'
Son dakika... Oktay: 'Küresel aktörler arasında yaşanan ticaret savaşları küresel ticaret üzerinde risk teşkil etmektedir'
Son dakika... Oktay: 'Küresel aktörler arasında yaşanan ticaret savaşları küresel ticaret üzerinde risk teşkil etmektedir'
Son dakika... Oktay: 'Küresel aktörler arasında yaşanan ticaret savaşları küresel ticaret üzerinde risk teşkil etmektedir'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Mustafa Akıncı Abdülhamit Gül Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sevim Emre Sezen Aksu Halil Sezai Türkan Şoray
Spor Okan Buruk Fatih Terim Burak Yılmaz Malcolm Thomas Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Rus Grip Milli Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Oktay: "Küresel aktörler arasında yaşanan ticaret savaşları küresel ticaret üzerinde risk teşkil etmektedir" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.10.2020 17:43:15. #1.14#
title