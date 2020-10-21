Son dakika... Oktay: "Küresel aktörler arasında yaşanan ticaret savaşları küresel ticaret üzerinde risk teşkil etmektedir"

Son dakika gelişmesine göre TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması TBMM - 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başladı.