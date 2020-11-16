Son dakika! Oktay: "Dijital Türkiye Portalı başlı başına bir başarı hikayesidir"
16.11.2020 14:40 | Son Güncelleme: 16.11.2020 14:47
Gelen son dakika haberine göre Bürokrasinin Azaltılması ve Dijital Türkiye Toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Bürokrasinin Azaltılması ve Dijital Türkiye Toplantısı'nda konuştu.
Bürokrasinin Azaltılması ve Dijital Türkiye Toplantısı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Bürokrasinin Azaltılması ve Dijital Türkiye Toplantısı'nda konuştu.(2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut