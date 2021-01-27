Son dakika... Oktay: "5G'ye mümkün olan en kısa süre içinde geçmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"
27.01.2021 10:51 | Son Güncelleme: 27.01.2021 10:58
Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TÜSİAD tarafından çevrim içi olarak gerçekleştirilen Dijital Türkiye Konferansı'nın açılışına video mesaj ile katıldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TÜSİAD tarafından çevrim içi olarak gerçekleştirilen Dijital Türkiye Konferansı'nın açılışına video mesaj ile katıldı. (3)
"5G'ye mümkün olan en kısa süre içinde yerli ve milli imkanlarla geçmek için çalışmalarımızı da sürdürüyoruz"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut