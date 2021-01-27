Son dakika... Oktay: "5G'ye mümkün olan en kısa süre içinde geçmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TÜSİAD tarafından çevrim içi olarak gerçekleştirilen Dijital Türkiye Konferansı'nın açılışına video mesaj ile katıldı.