Son Dakika | Oksijen tüpü silah sayıldı
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Son Dakika | Oksijen tüpü silah sayıldı

Son dakika haberi: Oksijen tüpü silah sayıldı Trabzon'da kaybettiği babasının ardından hastanede elindeki oksijen tüpü ile doktorlara saldırdığı iddiasıyla ev hapsi kararı verilen şahıs ile ilgili hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi İddianamede şahsın elindeki oksijen tüpü silah...

06.06.2020 00:31 | Son Güncelleme: 06.06.2020 00:35

Oksijen tüpü silah sayıldı

Trabzon'da kaybettiği babasının ardından hastanede elindeki oksijen tüpü ile doktorlara saldırdığı iddiasıyla ev hapsi kararı verilen şahıs ile ilgili hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi

İddianamede şahsın elindeki oksijen tüpü silah olarak değerlendirildi

TRABZON - Trabzon'da geçtiğimiz Nisan ayında hastanede kanser tedavisi gören babasının vefatının ardından doktor ve sağlık personeliyle tartışmasının ardından elindeki oksijen tüpü ile doktorlara saldırdığı iddiasıyla ev hapsi kararı verilen şahıs hakkında hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. İddianamede şahsın elindeki oksijen tüpü silah olarak değerlendirildi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde geçtiğimiz 26 Nisan 2020 günü Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde akciğer kanseri tedavisi gören ve yeni tip Korona virüs (Covid-19) şüphesiyle hastanedeki izole alanda tutulan Tahsin A. hayatını kaybetti. Vefat sonrası oğulları ve yakınları sinir krizi geçirirken, oğullarından hastanede doktorla ve güvenlik görevlileriyle tartışan İhsan A. (35), iddialara göre, doktor Esra Ersöz Ergenç ve güvenlik görevlilerine eline aldığı oksijen tüpünü göstererek hakarette bulunmuş ve tehdit etmişti. İhsan A. olay sonrası şikayet üzerinde adliyeye çıkartılmış ancak serbest bırakılmıştı. Duruma sosyal medya hesabından tepki gösteren doktor Esra Ersöz Ergenç'in paylaşımları ve olayın basına yansımasının ardından İhsan A. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararıyla hastane kameralarının incelenmesinin ardından tekrar gözaltına alınmış, mahkemeye çıkartılmış ve hakkında "ev hapsi" olarak bilinen CMK'da "konutu terk etmemek" olarak yer alan adli kontrol koruma tedbirinin uygulanmasına yönelik karar verilmişti.

İddianame hazırlandı

Olayla ilgili son olarak Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianamede hazırlandı. İddianamede şahsın olay anında eline aldığı ve boş olduğunu iddia ettiği oksijen tüpü silah olarak değerlendirilerek Başsavcılık, İhsan A.'nın "silahla kasten yaralama, tehdit ve kamu malına zarar verme" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Mahkemenin hakkında verdiği cezanın ardından 36 gündür evinden çıkamayan İhsan A., Trabzon Adliyesi'ndeki 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek davanın ilk duruşma tarihi olan 10 Temmuz 2020'ye kadar Sürmene ilçesi Soğuksu Mahallesi'ndeki ikametinde ayak bileğine takılı elektronik kelepçe ile yaşamını sürdürmeye devam edecek. İhsan A.'nın ev hapsinin devam edip etmemesinin ise mahkemedeki ilk duruşmada yeniden görüşülerek kararlaştırılacağı öğrenildi.

Son Dakika | Oksijen tüpü silah sayıldı

Kaynak: İHA

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