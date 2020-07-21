Son Dakika: Okmeydanı'nda dönüşüm heyecanı
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Son Dakika: Okmeydanı'nda dönüşüm heyecanı

Gelen son dakika haberlerine göre Okmeydanı sakinlerinin yıllardır hayalini kurduğu Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi için geri sayım başladı.

Son Dakika: Okmeydanı'nda dönüşüm heyecanı
21.07.2020 14:42 | Son Güncelleme: 21.07.2020 14:46

Okmeydanı sakinlerinin yıllardır hayalini kurduğu Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi için geri sayım başladı. Dönüşümün başlatılacağı Fetihtepe Mahallesinde incelemelerde bulunan Başkan Yıldız, yapılacak çalışmalarla ilgili hak sahiplerini bilgilendirdi.

Okmeydanı'nı sağlıklı bir yaşam alanına dönüştürmek için hayata geçirilen Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi'nde geri sayım başladı. Beyoğlu Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliğinde 1,5 milyon metrekarelik alanda hayata geçirilecek proje ile yaklaşık 8 bin 300 bina, 25 bine yakın bağımsız bölüm dönüştürülecek. Okmeydanı sakinlerinin yıllardır hayalini kurduğu dönüşüm 2020 Ekim ayı itibariyle Fetihtepe Mahallesinden başlayacak. Dönüşüm için ilk kazmanın vurulacağı 3550 ada ve çevresinde incelemelerde bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, yapılacak çalışmalarla ilgili bölge sakinlerini bilgilendirdi.

"Artık söz bitti icraata geçmemiz gerekiyor"

Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi'nde izlenilecek yol haritasını belirlediklerini ifade eden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili seçim sürecinde ne söylediysek bugün de aynı şeyleri söylüyoruz. Okmeydanı'nda kentsel dönüşüm yerinde olacak. Kimse Okmeydanı'ndan başka bir yere gönderilmeyecek. Rızaya dayalı, ada bazlı bir dönüşüm olacak. Yani bu dönüşümü gönül rızasıyla yapacağız. Depreme dayanıklı konutlar inşa edeceğiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın hazırladığı planı yakın bir zamanda bir organizasyon düzenleyerek açıklayacağız. Herkes kentsel dönüşümün tüm detaylarını orada öğrenecek. Hedefimiz Ekim veya Kasım ayında kentsel dönüşüm için ilk kazmayı vurmak. Artık söz bitti icraata geçmemiz gerekiyor" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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