Son dakika! Okey oynayıp sosyal mesafeye uymayanlara ceza
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Son dakika! Okey oynayıp sosyal mesafeye uymayanlara ceza

Son dakika habere göre İzmir'in Ödemiş ilçesinde, okey oynarken polise yakalanan 4 kişiye ve bu kişileri izleyen 1 kişiye sosyal mesafe kurallarına uymadığı gerekçesiyle toplamda 15 bin 700 TL ceza kesildi.

Son dakika! Okey oynayıp sosyal mesafeye uymayanlara ceza
06.07.2020 18:36 | Son Güncelleme: 06.07.2020 19:59

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, okey oynarken polise yakalanan 4 kişiye ve bu kişileri izleyen 1 kişiye sosyal mesafe kurallarına uymadığı gerekçesiyle toplamda 15 bin 700 TL ceza kesildi.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Hürriyet Mahallesi'ndeki bir kahvehanede sosyal mesafe kurallarına uyulmadan okey oynandığını fark etti.

Bunun üzerine ekipler, okey oynayan 4 şahsa ve oyun oynayanları izleyen bir kişiye kişi başı 3 bin 150 TL ceza kesti.

5 kişiye toplamda 15 bin 700 TL ceza kesildiği öğrenilirken, kent genelinde denetimlerin devam edeceği belirtildi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

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