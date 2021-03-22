Son dakika! Okçulukta 18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası Yarışması Antalya'da yapıldı
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Son dakika! Okçulukta 18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası Yarışması Antalya'da yapıldı

22.03.2021 10:49 | Son Güncelleme: 22.03.2021 11:14
Son dakika! Okçulukta 18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası Yarışması Antalya'da yapıldı

Son dakika spor haberi: Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Antalya'da 18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası Yarışması düzenlendi.

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Antalya'da 18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası Yarışması düzenlendi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre organizasyon, Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dahilinde gerçekleştirildi.

Yarışmada dereceye giren kulüpler ve sporcular şöyle:

Takımlar

Klasik yay erkek: 1. Okçular Vakfı Spor Kulübü, 2. İstanbul Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü, 3. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü

Klasik yay kadın: 1. Okçular Vakfı Spor Kulübü, 2. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, 3. Marmara Okçuluk Spor Kulübü

Makaralı yay erkek: 1. Samsun Okçuluk Gençlik Spor Kulübü, 2. Okçular Vakfı Spor Kulübü, 3. Spor AŞ Gençlik ve Spor Kulübü

Makaralı yay kadın: 1. Okçular Vakfı Spor Kulübü, 2. Muğla Büyükşehir Belediyespor, 3. Vedat Erbay Spor Akademisi

Bireysel

Klasik yay erkek: 1. Mustafa Buğrahan Çoban, 2. Mustafa Özdemir, 3. Vedat Erbay

Klasik yay kadın: 1. Defne Derebaşı, 2. Eslem Nisa Demez, 3. Ezgi Başaran

Makaralı yay erkek: 1. Yakup Yıldız, 2. Batuhan Akçaoğlu, 3. Emircan Haney

Makaralı yay kadın: 1. İpek Tomruk, 2. Songül Lök, 3. Emine Rabia Oğuz

Karma

Olimpik yay karma: 1. Şevval Yakupoğlu, Musa Arzuman (Okçular Vakfı Spor Kulübü), 2. Çağrı Çolakoğlu, Rabia Nilsu Eryılmaz (Demka Okçuluk), 3. Vedat Erbay, Aslı Er (Vedat Erbay Spor Akademisi)

Makaralı yay karma: 1. Emircan Haney, Songül Lök (Muğla Büyükşehir Belediyespor), 2. Demir Elmaağaçlı, Emine Rabia Oğuz (Okçular Vakfı Spor Kulübü), 3. Eyvaz Çalışkan, İpek Tomruk (Vedat Erbay Spor Akademisi)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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