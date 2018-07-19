Son Dakika! 20 Temmuz 2016'da İlan Edilen OHAL Uygulaması Sona Erdi

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sonrası 20 Temmuz 2016'da ilan edilen OHAL uygulaması bu gece yarısı itibariyle sona erdi.

OHAL 2 YILIN ARDINDAN KALDIRILDI

20 Temmuz 2016'da ilan edilip, 7 kez uzatılan Olağanüstü Hal uygulaması 2 yılın ardından kaldırıldı.

OHAL KAPSAMINDA TOPLAM 32 KHK YAYIMLANDI

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen ve 3 aylık sürelerle uzatılan OHAL, 18 Temmuz 2018 itibarıyla sona erdi. OHAL kapsamında bugüne kadar yayımlanan 32 Kanun Hükmünde Kararname ile 125 bin 800 kamu görevlisi meslekten ihraç edilirken çok sayıda yayın kuruluşu, vakıf ve dermek de kapatıldı. Darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmalar kapsamında şu ana kadar 446 bin kişi hakkında işlem yapıldı.

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