Son Dakika! OHAL 18 Temmuz'da Son Buluyor

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, OHAL'in kaldırılmasına ilişkin açıklama yaptı. Turan, "OHAL 18 Temmuz'da son bulacak. Nokta" dedi. Bedelli askerlik ile ilgili Turan "Ekim gibi gündeme gelecektir" diye konuştu.

"BEDELLİ ASKERLİK EKİM GİBİ GÜNDEME GELECEKTİR"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bedelli askerlik konusunda açıklama yaptı. Turan, "Gündemimizde sadece OHAL var. Bedelli askerliğe şöyle bakmakta fayda var. AK Parti şimdiye kadar vaadedip de yapmadığı hiçbir düzenleme olmadı. Meclis açıldığı zaman ilk işlerden bir tanesi tabii ki bu olacaktır. İçeriği ile ilgili, ilgili bakanlığımız çalışacaktır. Şahsi kanaatim odur ki ekim gibi gündeme geleceğini ifade etmek istiyorum" dedi.

YAŞ VE ÜCRET BELİRLENDİ

Bedelli askerlikte yaşın 27, ücretin ise 20 bin TL olarak belirlendiği ileri sürülmüştü.



