Son dakika... Öğretmeni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğrencilik yıllarını anlattı
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Son dakika... Öğretmeni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğrencilik yıllarını anlattı

Son dakika genel haberi... Öğretmeni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğrencilik yıllarını anlattı "Recep Tayyip Erdoğan zekasıyla, muhteşem hitabıyla öne çıkan bir öğrenciydi" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öğrencilik yıllarını anlatan emekli öğretmen Yusuf Karaca;

24.08.2020 11:42 | Son Güncelleme: 24.08.2020 11:51

Öğretmeni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğrencilik yıllarını anlattı

"Recep Tayyip Erdoğan zekasıyla, muhteşem hitabıyla öne çıkan bir öğrenciydi"

KAYSERİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öğrencilik yıllarını anlatan emekli öğretmen Yusuf Karaca; "Zekasıyla, muhteşem hitabıyla, boyuyla, posuyla öne çıkan bir öğrenciydi" dedi.

Memleketi Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 84 yaşındaki emekli öğretmen Yusuf Karaca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İmam Hatip Ortaokulundayken öğretmenliğini yaptı. 4 sene boyunca Arapça dersine girdiğini aktaran Karaca; Erdoğan'ın 4 bin öğrenci içerisinde zekasıyla, muhteşem hitabıyla, boyuyla, posuyla öne çıkan bir öğrenci olduğunu söyledi. Erdoğan'ın öğrencilik yıllarını anlatan Karaca; "Orada 3-4 bin talebe var. Çünkü o günlerde İstanbul'un tek imam hatip okuluydu, başka yoktu. O bakımdan bütün öğrenciler oraya geliyor. Talebeler içerisinde Tayyip Bey'in öne çıkışı, hem zekası, hem harika hitabeti, hazır cevap oluşu, boyu, posuyla öne çıkan bir talebeydi. Liseler arası bilgi yarışması olurdu. O bilgi yarışmasında imam hatip okulunun 3 tane öğrencisi vardı, bu 3 kişinin başıydı Tayyip Bey. İmam hatip yarışmalarda hep birinci gelirdi, biz öğretmenler olarak öğrenciler nasıl sevinirse biz de öyle coşar ve sevinirdik. Öğretmenlerinin hepsinin kanaati; sevecen, arkadaşlarıyla uyumluydu" dedi.

"İslam'a bağlılığı ve Müslümanlara olan sevgisi o günlerden zirve yapıyordu"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İslam'a bağlılığı ve Müslümanlara olan sevgisinin öğrencilik zamanında bile zirve yaptığını ifade eden Karaca konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Tayyip Bey ile yakınlığımız duygusal bir yakınlıktır. Bu duygusallık da İslam duygusallığıdır. Ondaki ruh inceliği, İslam'a olan bağlılığı, Müslümanlara olan sevgisi ta o günlerden zirve yapıyordu. Belediye başkanlığı zamanını hatırlayanlar onda büyük bir gelecek gördüler, gelecekte büyük bir lider olacağını hissettiler. Ben de o zamanlar hatıra olarak, 'gelecekte o Türkiye'nin en büyük liderlerinden biri olacak' diye yazmıştım. Tayyip Bey'in görünen normal üstü insan yeteneklerini, başarılarını, nasıl bir insan olduğunu anlatmak mümkün değil. Büyük bir lider. Yer yüzünde görüşleri, düşünceleri dünyanın bütün liderleri tarafından takdir ve kabul edilen bir lider oldu ve olacak da.

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Son dakika... Öğretmeni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğrencilik yıllarını anlattı

Kaynak: İHA

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