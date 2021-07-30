Son dakika... OGM: 71 orman yangınından 57'si kontrol altına alındı
Gelen son dakika haberlerine göre 30 Temmuz arasında çıkan 71 orman yangınından 57'sinin kontrol altına alındığını açıkladı.
30 Temmuz arasında çıkan 71 orman yangınından 57'sinin kontrol altına alındığını açıkladı.
OGM'nin Twitter hesabından bazı illerde çıkan yangınlara ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Kahramanlarımız 28-30 Temmuz arasında çıkan 71 orman yangınından 57'sini kontrol altına aldı. Devam eden 14 orman yangınına durmadan, duraksamadan müdahalemizi sürdürüyoruz" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz