Son Dakika | Oğlunun eğitimi ve engelli annesinin bakımı için biriktirdiği parayı yanlışlıkla sobada yaktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika | Oğlunun eğitimi ve engelli annesinin bakımı için biriktirdiği parayı yanlışlıkla sobada yaktı

Son dakika haberi: Çankırı'da bir kadın, oğlunun eğitimi ve annesinin bakımı için biriktirdiği parayı yanlışlıkla kuzinede yaktı.

29.06.2020 17:33 | Son Güncelleme: 29.06.2020 17:40

Çankırı'da bir kadın, oğlunun eğitimi ve annesinin bakımı için biriktirdiği parayı yanlışlıkla kuzinede yaktı.

İncili Çeşme Mahallesi'nde eski bir evde, 84 yaşındaki engelli annesiyle yaşayan 46 yaşındaki Gülşen Hayta, oğlunun eğitimi ve kendi geçimlerini sağlamak için yardımlar sonucu biriktirdiği yaklaşık 15 bin lirayı evin odasındaki sobaya sakladı.

Daha sonra yaşlı annesinin "Üşüdüm, biraz sobayı yak." demesi üzerine Hayta, paranın orada olduğunu unutarak sobayı yaktı.

Yemek ısıtmak için kuzineyi açtığında dumanlar yükseldiğini fark eden Hayta, durumu anlayınca yanmış paraları eliyle çıkarmaya çalıştı. Yanmış paraları çıkartan Hayta'nın elinde de yanıklar meydana geldi.

Gülşen Hayta, gazetecilere yaptığı açıklamada, Samsun'da tıp fakültesi okuyan oğluna ve engelli annesine tek başına bakmaya çalıştığını söyledi.

Annesi bakıma muhtaç olduğundan çalışamadığını belirten Hayta, "Sobayı kaldıracağım diye parayı sobanın kuzinesine saklamıştı. Evimiz gecekondu olduğu için emniyetli değildi, benim de aklıma buraya saklamak geldi. Annem 'Üşüdüm, sobayı yak biraz.' dedi ben de kovaya kömür, odun attım ve yaktım." diye konuştu.

Aradan yaklaşık 2 saat geçmesinin ardından yemek hazırlamak için kuzineyi açtığını ve yanmış paraları gördüğünü anlatan Hayta, şöyle konuştu:

"İçinde patates unuttum sanıyordum, paraları görünce aklıma geldi. Can havliyle, kurtarabilir miyim diye elimle almaya çalıştım ama iş işten geçti. Elim yandı, halı yandı. Bağırmama komşular geldi. Hiçbir gelirim yok, sağdan soldan gelen paralardı. Biriktirdiğim parayı, oğlum gelince hesabına yatırsın diye saklıyordum. Alt katta fareler var, orada fareler kemirir diye burada sobaya koydum. Elinizden hiçbir şey gelmiyor. Tamamen çaresizliğin içinde kalıyorsunuz. Allah kimsenin başına vermesin."

Yanan paralar için Merkez Bankası ile Çankırı Valiliğine başvurduğunu belirten Hayta, kendisine henüz bir dönüş yapılmadığını kaydetti.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika | Oğlunun eğitimi ve engelli annesinin bakımı için biriktirdiği parayı yanlışlıkla sobada yaktı

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Artvin'de döner partisi nedeniyle korona vakaları yeniden arttı, Vali isyan etti: Aslında virüsü yedirmiş Haber
Artvin'de döner partisi nedeniyle korona vakaları yeniden arttı, Vali isyan etti: Aslında virüsü yedirmiş
Ekmek almak için markete giden genç kız kurşunların hedefi oldu Haber
Ekmek almak için markete giden genç kız kurşunların hedefi oldu
Son Dakika: Türkiye'de 28 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi vefat etti, 1356 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 28 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi vefat etti, 1356 yeni vaka tespit edildi
Muhteşem Yüzyıl hayranı çıkan Cardi B'ye Bergüzar Korel'den esprili gönderme Haber
Muhteşem Yüzyıl hayranı çıkan Cardi B'ye Bergüzar Korel'den esprili gönderme
Rui Vitoria'nın menajeri: Victoria, Al Nasr'da mutlu olduğu için F.Bahçe'yi reddetti Haber
Rui Vitoria'nın menajeri: Victoria, Al Nasr'da mutlu olduğu için F.Bahçe'yi reddetti
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için talimat verdi Haber
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için...
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti
Ünlü tarihçi Murat Bardakçı: İBB'nin aldığı Fatih Sultan Mehmet portresi sahte olabilir
Ünlü tarihçi Murat Bardakçı: İBB'nin aldığı Fatih Sultan Mehmet portresi sahte olabilir
Arkadaşları kalkınca masa devrildi! İki kişi yamaçtan böyle yuvarlandı
Arkadaşları kalkınca masa devrildi! İki kişi yamaçtan böyle yuvarlandı
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti
Muazzez Abacı taklidi yapan Ezgi Mola gülmekten kırdı geçirdi
Muazzez Abacı taklidi yapan Ezgi Mola gülmekten kırdı geçirdi
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür İstanbul için uyardı: Minimum 7,3'lük deprem geliyor, şakası yok
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür İstanbul için uyardı: Minimum 7,3'lük deprem geliyor, şakası yok
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum
Deniz dolgusu üzerine inşa edilen Karadeniz'deki sahil yolunda çatlaklar oluştu
Deniz dolgusu üzerine inşa edilen Karadeniz'deki sahil yolunda çatlaklar oluştu
Beşiktaş, Kevin-Prince Boateng ile yeni sözleşme imzalamayacak
Beşiktaş, Kevin-Prince Boateng ile yeni sözleşme imzalamayacak
Trump, tepkiler üzerine ırkçı paylaşımını sildi
Trump, tepkiler üzerine ırkçı paylaşımını sildi
Usta oyuncular, Bayrak 3 filmine destek vermek için ücretsiz rol alacak
Usta oyuncular, Bayrak 3 filmine destek vermek için ücretsiz rol alacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor
Son dakika: Afganistan'da pazar yerine roketli saldırı: 23 sivil hayatını kaybetti
Son dakika: Afganistan'da pazar yerine roketli saldırı: 23 sivil hayatını kaybetti
Sahipleri tarafından alınmayan binlerce araç yediemin otoparklarında çürüyor
Sahipleri tarafından alınmayan binlerce araç yediemin otoparklarında çürüyor
Yaşlı kadının çığlıklarını duyan yarı çıplak vatandaş, kapkaççıları kovaladı
Yaşlı kadının çığlıklarını duyan yarı çıplak vatandaş, kapkaççıları kovaladı
Toyota Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki 'en iyi fabrika' seçildi
Toyota Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki "en iyi fabrika" seçildi
Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı
Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı
İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor
İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor
Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, 'Polis çağırmayın' teklifinde bulundu
Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, "Polis çağırmayın" teklifinde bulundu
Adana'da nişasta fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Adana'da nişasta fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Yeni Malatyasporlu Bifouma, Çin'in Schenzhen FC takımına gidiyor
Yeni Malatyasporlu Bifouma, Çin'in Schenzhen FC takımına gidiyor
Adnan Oktar'ın yasaklanan kitabı, Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın kitaplığına da girmiş
Adnan Oktar'ın yasaklanan kitabı, Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın kitaplığına da girmiş
Muğla'da yaşanan 5,2 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler geldi
Muğla'da yaşanan 5,2 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler geldi
Fransa'da Macron'un partisi yerel seçimlerde ağır yenilgi aldı
Fransa'da Macron'un partisi yerel seçimlerde ağır yenilgi aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mustafa Varank Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Hikmet Karaman
Daha Fazla Muğla Bursa Deprem Temmuz
Şu an buradasınız: Son Dakika | Oğlunun eğitimi ve engelli annesinin bakımı için biriktirdiği parayı yanlışlıkla sobada yaktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.6.2020 18:10:29. #1.14#
title